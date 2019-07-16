22-річний хлопець з Волині трагічно загинув у Польщі





Про це у соцмережі Валентина Бартошук.



"У двері сім'ї Яворських з села Борочиче постукала біда. Сьогодні у Польщі розбився Борис Яворський 1998 року народження. Потрібно 2000 євро для транспортування тіла додому", - йдеться у дописі.



Також просять усіх небайдужих допомогти фінансово. Картка для перерахунку коштів: 5168 7573 9744 2635 (Яворська Юлія Олександрівна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річний хлопець, який родом із села Борочиче Горохівського району, загинув в аварії у Польщі.Про це у соцмережі Facebook повідомила"У двері сім'ї Яворських з села Борочиче постукала біда. Сьогодні у Польщі розбився Борис Яворський 1998 року народження. Потрібно 2000 євро для транспортування тіла додому", - йдеться у дописі.Також просять усіх небайдужих допомогти фінансово. Картка для перерахунку коштів: 5168 7573 9744 2635 (Яворська Юлія Олександрівна).

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