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22-річний хлопець з Волині трагічно загинув у Польщі

22-річний хлопець з Волині трагічно загинув у Польщі
22-річний хлопець, який родом із села Борочиче Горохівського району, загинув в аварії у Польщі.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Валентина Бартошук.

"У двері сім'ї Яворських з села Борочиче постукала біда. Сьогодні у Польщі розбився Борис Яворський 1998 року народження. Потрібно 2000 євро для транспортування тіла додому", - йдеться у дописі.

Також просять усіх небайдужих допомогти фінансово. Картка для перерахунку коштів: 5168 7573 9744 2635 (Яворська Юлія Олександрівна).

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Теги: хлопець, смерть, Польща, тіло, транспортування
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