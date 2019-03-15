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У західних областях України на вихідні потепліє до +10 градусів, – синоптик

У західних областях України на вихідні потепліє до +10 градусів, – синоптик
У п'ятницю, 4 грудня, в Україні прогнозують сильний вітер південно-східного напрямку.

Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.

Вона зауважує, що до штормових значень вітер дійде на Заході, Півночі України, на Вінниччині та в Приазов'ї. А от опади прожене і не пускатиме на нашу територію антициклон.

Температура повітря 4 грудня коливатиметься в межах 0+4 градусів, тобто, трохи потепліє. На Сході місцями до -1 градуса. У західних областях та на Півдні до +4+8 градусів, в Криму до +9+12 градусів.

За словами синоптика, на Заході у суботу потепліє аж до +10 градусів, але в неділю знову похолоднішає.

У Києві 4-го грудня буде без істотних опадів. Вночі до -2 градусів, вдень +1+3 градуси.

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Теги: погода, прогноз, потепління
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