У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 4 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський
вул. Крушельницької, Хасевича, Попова, Чернишевського, Комарова.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:30-16:00
с. Ворокомле , вул. Вільшина, вул..Лісова
2. 10:00-16:00
ФОП Скоць Олександр Зіновійович, хлібзавод –Варчук Людмила Петрівна, ПП «Престиж автотех плюс», ВАТ «Консервний завод» м. К- Каширський ,вул. Хлібна,
пров. Сонячний, вул. Сонячна, пров.Хлібний, пров. Дорожний (частково), вул. Ковельська (частково).
Ківерцівський район
1. 10:00-13:00
м. Ківерці
ГУ пенсійного фонду України у Вол. обл.
ФОП Коваленко А.І. - магазин м.Ківерці
вул.Жовтнева 12-30,
пров. Квітковий
вул.Міцкевича 7-39, 16-48а,
вул. Ковельська 20
вул.Л.Українки 13-25, 8-35,
вул. Дорошенка 42,44
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-387 09:00-16:00 м. Ківерці - експериментальна школа № 5
РГ ЄХБ Ківерці – молитовний будинок
ФОП Мосійчук Г.В. - магазин м.Ківерці
вул.Миру,
вул.Свободи,буд.1,
вул.Л.Толстого,
вул.Дорошенка,буд.1-32,34,36,38,40,42
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-460 09:00-16:00 с. Острів – школа, клуб, медпункт
Ківерцівське ССТ - магазин с.Острів
вул.Шевченка
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 09:00-16:00 смт. Олика – с/рада, АТС
ФОП Мисковець Ю.О. - магазин
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ТзОВ `Побутовик` - майстерня
Римо-католицький костел
Олицьке ССТ – контора, магазин
ДВТП "Волиньфармпостач" - аптека смт. Олика
вул. Паркова, буд. 1 -15,16,18,20,22
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 09:00-16:00 с. Дачне
вул. Дружби
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00-16:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності ,41-51(непарні)
Ковельський район
1. 09:00-17:00
ФОП Паламарчук В.С
Ковельське РЖКП №2
Ф.о. Божик С.С
ФОП Кондратюк М.В
ФОП Зінчук О.М
ФОП Яблонська А.А
ФОП Паламарчук В.С
ТзОВ "Восток-1993"
ФО Трофіменко Л.А
Ковельське МТМО
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ФОП Сукач А.П
ФОП Мерензак Ю.П
ФОП Мельнікова Т.В
ФОП Трофімчук А.В
ТзОВ "Алло"
ФОП Кавас С.С
ФОП Ліневич Г.А
ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"
ФОП Поліщук В.О
ФО Невелич І.В
ФОП Ковчегіна Г.М
Мале підприємство "Макс"
ФОП Богданова Р.О
ФОП Кобильник М.М
ФОП Самулевич С.К
ФОП Рудь І.П
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарств виконавчого
комітету Ковельської міської ради
ФОП Джафаров Д.Б
ФОП Радчук В.М
ФОП Борейко Р.А
Ф.О. Лугвіщук В.А
ФО Ігнатьєв О.О
ФО Федорук Г.С
ФО. Степанюк Т.А
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ФО Оксенюк І.В
ОСББ "Ковель Центральний"
ТзОВ "Новинка"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Успіх-2"
ФОП Дідицька М.Я
ФОП Супрунович Н.А
ТзОВ "МС Девелопмент"
ТзОВ"Хліб"
ФОП Кондратюк М.В
ФО СавлукД.М
ФО Сидорук Б.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Мерензак Ю.П
ФОП Ліщук В.С
ФОП Омелянюк Я.В
ФОП Гуль Т.В
Фізична особа Кошарук Д.Д
Ф.О Коренга Д.А
ТзОВ "Фармаком"
ТзОВ "ТЦ СІЄНА"
ФО Сопронюк В.М м.Ковель
2. ПЛ-0,4кВ № КТП №507 09:00-17:00 Відділ освіти Ковельської районної державної
адміністрації с.Тойкут
3. ПЛ-10кВ Л.20-07
(ТП-280, ТП-,634; ТП-282; ТП-559, ТП-560; ТП-284; ТП-628; ТП-629; ТП-555.) 09:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Комунальне некомерційне
підприємство Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Сільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП СачукА.В с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
с.Краснодуб’є
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00–17:00
Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа) с. Воротнів,
с. Верхівка вул. Миру, 1-14
2. 09:00–17:00 ТзОВ "Аміна-Волинь" (Ресторан "Зелений гай")
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00-17 00
Школа с.Голядин
Магазин с.Голядин
Церква с.Голядин
Скважина с.Голядин
ФОП Войтович Микола Адамович с. Голядин
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Магазини, аптека м.Нововолинськ
Пр. Перемоги 2а
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 Л-1 від ТП-91 09:30-14:00 військомат, Школа №2 смт. Ратне
Рожищенський район
1. 09:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-8 09:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-123 09:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-138 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-292 10:00-13:00 ФОП Матеюк С.П.- цех залізобетонних виробів, РТП смт.Турійськ вул.Жежків
2. ПЛ-0,4кВ КТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський
вул. Крушельницької, Хасевича, Попова, Чернишевського, Комарова.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:30-16:00
с. Ворокомле , вул. Вільшина, вул..Лісова
2. 10:00-16:00
ФОП Скоць Олександр Зіновійович, хлібзавод –Варчук Людмила Петрівна, ПП «Престиж автотех плюс», ВАТ «Консервний завод» м. К- Каширський ,вул. Хлібна,
пров. Сонячний, вул. Сонячна, пров.Хлібний, пров. Дорожний (частково), вул. Ковельська (частково).
Ківерцівський район
1. 10:00-13:00
м. Ківерці
ГУ пенсійного фонду України у Вол. обл.
ФОП Коваленко А.І. - магазин м.Ківерці
вул.Жовтнева 12-30,
пров. Квітковий
вул.Міцкевича 7-39, 16-48а,
вул. Ковельська 20
вул.Л.Українки 13-25, 8-35,
вул. Дорошенка 42,44
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-387 09:00-16:00 м. Ківерці - експериментальна школа № 5
РГ ЄХБ Ківерці – молитовний будинок
ФОП Мосійчук Г.В. - магазин м.Ківерці
вул.Миру,
вул.Свободи,буд.1,
вул.Л.Толстого,
вул.Дорошенка,буд.1-32,34,36,38,40,42
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-460 09:00-16:00 с. Острів – школа, клуб, медпункт
Ківерцівське ССТ - магазин с.Острів
вул.Шевченка
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 09:00-16:00 смт. Олика – с/рада, АТС
ФОП Мисковець Ю.О. - магазин
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ТзОВ `Побутовик` - майстерня
Римо-католицький костел
Олицьке ССТ – контора, магазин
ДВТП "Волиньфармпостач" - аптека смт. Олика
вул. Паркова, буд. 1 -15,16,18,20,22
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 09:00-16:00 с. Дачне
вул. Дружби
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00-16:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності ,41-51(непарні)
Ковельський район
1. 09:00-17:00
ФОП Паламарчук В.С
Ковельське РЖКП №2
Ф.о. Божик С.С
ФОП Кондратюк М.В
ФОП Зінчук О.М
ФОП Яблонська А.А
ФОП Паламарчук В.С
ТзОВ "Восток-1993"
ФО Трофіменко Л.А
Ковельське МТМО
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ФОП Сукач А.П
ФОП Мерензак Ю.П
ФОП Мельнікова Т.В
ФОП Трофімчук А.В
ТзОВ "Алло"
ФОП Кавас С.С
ФОП Ліневич Г.А
ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"
ФОП Поліщук В.О
ФО Невелич І.В
ФОП Ковчегіна Г.М
Мале підприємство "Макс"
ФОП Богданова Р.О
ФОП Кобильник М.М
ФОП Самулевич С.К
ФОП Рудь І.П
Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарств виконавчого
комітету Ковельської міської ради
ФОП Джафаров Д.Б
ФОП Радчук В.М
ФОП Борейко Р.А
Ф.О. Лугвіщук В.А
ФО Ігнатьєв О.О
ФО Федорук Г.С
ФО. Степанюк Т.А
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
ФО Оксенюк І.В
ОСББ "Ковель Центральний"
ТзОВ "Новинка"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Успіх-2"
ФОП Дідицька М.Я
ФОП Супрунович Н.А
ТзОВ "МС Девелопмент"
ТзОВ"Хліб"
ФОП Кондратюк М.В
ФО СавлукД.М
ФО Сидорук Б.В
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Мерензак Ю.П
ФОП Ліщук В.С
ФОП Омелянюк Я.В
ФОП Гуль Т.В
Фізична особа Кошарук Д.Д
Ф.О Коренга Д.А
ТзОВ "Фармаком"
ТзОВ "ТЦ СІЄНА"
ФО Сопронюк В.М м.Ковель
2. ПЛ-0,4кВ № КТП №507 09:00-17:00 Відділ освіти Ковельської районної державної
адміністрації с.Тойкут
3. ПЛ-10кВ Л.20-07
(ТП-280, ТП-,634; ТП-282; ТП-559, ТП-560; ТП-284; ТП-628; ТП-629; ТП-555.) 09:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Комунальне некомерційне
підприємство Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Сільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП СачукА.В с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
с.Краснодуб’є
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 10:00–17:00
Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа) с. Воротнів,
с. Верхівка вул. Миру, 1-14
2. 09:00–17:00 ТзОВ "Аміна-Волинь" (Ресторан "Зелений гай")
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00-17 00
Школа с.Голядин
Магазин с.Голядин
Церква с.Голядин
Скважина с.Голядин
ФОП Войтович Микола Адамович с. Голядин
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Магазини, аптека м.Нововолинськ
Пр. Перемоги 2а
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 Л-1 від ТП-91 09:30-14:00 військомат, Школа №2 смт. Ратне
Рожищенський район
1. 09:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-8 09:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-123 09:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-138 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-292 10:00-13:00 ФОП Матеюк С.П.- цех залізобетонних виробів, РТП смт.Турійськ вул.Жежків
2. ПЛ-0,4кВ КТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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