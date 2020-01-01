У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 4 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Володимир-Волинськийвул. Крушельницької, Хасевича, Попова, Чернишевського, Комарова.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30-16:00с. Ворокомле , вул. Вільшина, вул..Лісова2. 10:00-16:00ФОП Скоць Олександр Зіновійович, хлібзавод –Варчук Людмила Петрівна, ПП «Престиж автотех плюс», ВАТ «Консервний завод» м. К- Каширський ,вул. Хлібна,пров. Сонячний, вул. Сонячна, пров.Хлібний, пров. Дорожний (частково), вул. Ковельська (частково).1. 10:00-13:00м. КіверціГУ пенсійного фонду України у Вол. обл.ФОП Коваленко А.І. - магазин м.Ківерцівул.Жовтнева 12-30,пров. Квітковийвул.Міцкевича 7-39, 16-48а,вул. Ковельська 20вул.Л.Українки 13-25, 8-35,вул. Дорошенка 42,442. ПЛ-0,4 кВ від КТП-387 09:00-16:00 м. Ківерці - експериментальна школа № 5РГ ЄХБ Ківерці – молитовний будинокФОП Мосійчук Г.В. - магазин м.Ківерцівул.Миру,вул.Свободи,буд.1,вул.Л.Толстого,вул.Дорошенка,буд.1-32,34,36,38,40,423. ПЛ-0,4 кВ від КТП-460 09:00-16:00 с. Острів – школа, клуб, медпунктКіверцівське ССТ - магазин с.Остріввул.Шевченка4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 09:00-16:00 смт. Олика – с/рада, АТСФОП Мисковець Ю.О. - магазинФОП Сосницька О.В. - магазинФОП Славіч М.М. - магазинФОП Леошко В.Є. - магазинФОП Шелепа З.О. - магазинФОП Літвінчук Ж.В. - магазинФОП Поліщук В.Є. - магазинФОП Шевчук В.К. - магазинФОП Колошко Є.М. - магазинФОП Мацута С.П. - магазинТзОВ `Побутовик` - майстерняРимо-католицький костелОлицьке ССТ – контора, магазинДВТП "Волиньфармпостач" - аптека смт. Оликавул. Паркова, буд. 1 -15,16,18,20,225. ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 09:00-16:00 с. Дачневул. Дружби6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00-16:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,вул.Шопена,вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,вул.Суворова,вул.О.Кошового,пров.Соборності ,41-51(непарні)1. 09:00-17:00ФОП Паламарчук В.СКовельське РЖКП №2Ф.о. Божик С.СФОП Кондратюк М.ВФОП Зінчук О.МФОП Яблонська А.АФОП Паламарчук В.СТзОВ "Восток-1993"ФО Трофіменко Л.АКовельське МТМОРемонтне житлово-комунальне підприємство №1ФОП Сукач А.ПФОП Мерензак Ю.ПФОП Мельнікова Т.ВФОП Трофімчук А.ВТзОВ "Алло"ФОП Кавас С.СФОП Ліневич Г.АТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"ФОП Поліщук В.ОФО Невелич І.ВФОП Ковчегіна Г.ММале підприємство "Макс"ФОП Богданова Р.ОФОП Кобильник М.МФОП Самулевич С.КФОП Рудь І.ПУправління капітального будівництва та житлово-комунального господарств виконавчогокомітету Ковельської міської радиФОП Джафаров Д.БФОП Радчук В.МФОП Борейко Р.АФ.О. Лугвіщук В.АФО Ігнатьєв О.ОФО Федорук Г.СФО. Степанюк Т.АПідприємство теплових мереж "Ковельтепло"ФО Оксенюк І.ВОСББ "Ковель Центральний"ТзОВ "Новинка"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Об'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Успіх-2"ФОП Дідицька М.ЯФОП Супрунович Н.АТзОВ "МС Девелопмент"ТзОВ"Хліб"ФОП Кондратюк М.ВФО СавлукД.МФО Сидорук Б.ВАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк"ФОП Мерензак Ю.ПФОП Ліщук В.СФОП Омелянюк Я.ВФОП Гуль Т.ВФізична особа Кошарук Д.ДФ.О Коренга Д.АТзОВ "Фармаком"ТзОВ "ТЦ СІЄНА"ФО Сопронюк В.М м.Ковель2. ПЛ-0,4кВ № КТП №507 09:00-17:00 Відділ освіти Ковельської районної державноїадміністрації с.Тойкут3. ПЛ-10кВ Л.20-07(ТП-280, ТП-,634; ТП-282; ТП-559, ТП-560; ТП-284; ТП-628; ТП-629; ТП-555.) 09:00-17:00 Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіКомунальне некомерційнепідприємство Ковельське МТМОКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниСільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.КошариВиконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської областіФОП Шворак В.ПФГ "Білинська бджілка"ФО Чирук Н.АСобор архистратига Михаїла Українськоїправославної церкви Київський патріархатФОП СачукА.В с.Старі Кошарис.Нові Кошарис.Кругельс.Краснодуб’єВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00–17:00Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа) с. Воротнів,с. Верхівка вул. Миру, 1-142. 09:00–17:00 ТзОВ "Аміна-Волинь" (Ресторан "Зелений гай")1. 10 00-17 00Школа с.ГолядинМагазин с.ГолядинЦерква с.ГолядинСкважина с.ГолядинФОП Войтович Микола Адамович с. ГолядинВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00 Магазини, аптека м.НововолинськПр. Перемоги 2а1. ПЛ-0,4 Л-1 від ТП-91 09:30-14:00 військомат, Школа №2 смт. Ратне1. 09:00-17:00м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП «Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека «Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472. ПЛ-0,4 кВ ТП-8 09:00-17:00 с.Тростянка (магазин) с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-73. ПЛ-0,4 кВ ТП-123 09:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна4. ПЛ-0,4 кВ ТП-138 09:00-17:00 м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ КТП-292 10:00-13:00 ФОП Матеюк С.П.- цех залізобетонних виробів, РТП смт.Турійськ вул.Жежків2. ПЛ-0,4кВ КТП-187 10:00-16:30 ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів