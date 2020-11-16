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Розшукують волинянина, який зник майже 3 тижні тому. ФОТО

Розшукують волинянина, який зник майже 3 тижні тому. ФОТО
Встановлюють місце перебування Матвєєва Леоніда Ростиславовича, 1967 р.н., жителя села Підгірне Рожищенського району.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції.

Відомо, 16.11.2020 року чоловік пішов з дому та дотепер місце його перебування невідоме. Мобільного телефону при собі немає.

Був одягнутий в куртку чорного кольору, джинси блакитного кольору, калоші чорного кольору.

"При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected], факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52 або 102", - зауважили у поліції.

Розшукують волинянина, який зник майже 3 тижні тому. ФОТО

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Теги: розшук, волинянин, поліція
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