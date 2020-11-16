Розшукують волинянина, який зник майже 3 тижні тому. ФОТО

Матвєєва Леоніда Ростиславовича, 1967 р.н., жителя села Підгірне Рожищенського району.



Про це повідомляє місцевий відділ поліції.



Відомо, 16.11.2020 року чоловік пішов з дому та дотепер місце його перебування невідоме. Мобільного телефону при собі немає.



Був одягнутий в куртку чорного кольору, джинси блакитного кольору, калоші чорного кольору.



"При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52 або 102", - зауважили у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановлюють місце перебування, 1967 р.н., жителя села Підгірне Рожищенського району.Про це повідомляє місцевий відділ поліції.Відомо, 16.11.2020 року чоловік пішов з дому та дотепер місце його перебування невідоме. Мобільного телефону при собі немає.Був одягнутий в куртку чорного кольору, джинси блакитного кольору, калоші чорного кольору."При отриманні будь-якої інформації прохання негайно повідомти в нашу адресу: поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected] , факс, - зауважили у поліції.

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