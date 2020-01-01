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На Волині – аварія за участю авто поліцейських

На Волині – аварія за участю авто поліцейських
Вранці 3 грудня у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю лекговика та авто поліцейських.

Про це повідомляє "Ковель media".

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича. Не розминулися легковий автомобіль марки Volkswagen Touran та машина відділу поліції Isuzu.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. Деталі ДТП встановлюються.

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Теги: аварія, поліцейські, Ковель
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