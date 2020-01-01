На Волині – аварія за участю авто поліцейських





Про це повідомляє

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича. Не розминулися легковий автомобіль марки Volkswagen Touran та машина відділу поліції Isuzu.



Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. Деталі ДТП встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 3 грудня у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю лекговика та авто поліцейських.Про це повідомляє "Ковель media".

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Грушевського та Міцкевича. Не розминулися легковий автомобіль марки Volkswagen Touran та машина відділу поліції Isuzu.Внаслідок зіткнення транспортні засоби зазнали пошкоджень. Деталі ДТП встановлюються.

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