Судили учня волинської школи, який п'яним спричинив смертельну аварію





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області,



У березні цього року в селищі Маневичі п’яний учень їхав на мотоциклі. Разом з ним їхав пасажир без мотошолому. Неповнолітній водій не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням мотоцикла та врізався у придорожні дерева.



В результаті зіткнення пасажир отримав тупу травму тіла, які належать до тяжких тілесних ушкоджень. Незабаром хлопець помер. Неповнолітній учень визнав свою провину.



Хлопець розповів, що 17 березня він прийшов до своїх друзів, де вживали спиртне. Учень зауважив, що сам випив півтори літри пива. Потім вночі він взяв мотоцикла та разом з другом поїхали до знайомих, однак дістатися до них так і не вдалося.



Хлопець каже, що моменту самої ДТП не пам’ятає, однак пригадує, коли приїхала поліція. Відомо, що хлопець, який п’яний сів за кермо мотоциклу та спричинив смертельну ДТП, учень НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2» та потерпілий внаслідок аварії на ЧАЕС.



Суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі умовно з позбавленням права керування на строк один рік.



Головне фото - ілюстративне.

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