Розповіли, скільки грошей витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого
Сьогодні, 13:58
Цього року на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні Міністерство охорони здоров’я витрачає 17 834 гривень.
Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - передає УНН.
"У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.
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Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - передає УНН.
"У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.
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