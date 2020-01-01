Розповіли, скільки грошей витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого





Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - передає



"У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.



Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні Міністерство охорони здоров’я витрачає 17 834 гривень.Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я, - передає УНН. "У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.

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