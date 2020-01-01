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Розповіли, скільки грошей витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого

Розповіли, скільки грошей витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого
Цього року на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні Міністерство охорони здоров’я витрачає 17 834 гривень.

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - передає УНН.

"У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.


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Теги: лікування, онкохворі, МОЗ
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