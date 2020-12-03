Вчительці з Волині вручили державну нагороду

Наталії Козік присвоїли почесне звання Заслуженого вчителя України.



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Відзнаку Козік Наталії Олександрівні присвоїв президент Володимир Зеленський відповідно до указу від 30 вересня “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти”.



Сьогодні, 3 грудня у приміщення Володимир-Волинської районної державної адміністрації нагороду та відзнаку за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм вручив освітянці голова Волинської облрдержадміністрації Юрій Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчительці Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловськогоприсвоїли почесне звання Заслуженого вчителя України.Про це інформує сайт “Княжий Град” Відзнаку Козік Наталії Олександрівні присвоїв президентвідповідно до указу від 30 вересня “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти”.Сьогодні, 3 грудня у приміщення Володимир-Волинської районної державної адміністрації нагороду та відзнаку за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм вручив освітянці голова Волинської облрдержадміністрації

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