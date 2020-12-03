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Вчительці з Волині вручили державну нагороду

Вчительці з Волині вручили державну нагороду
Вчительці Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Наталії Козік присвоїли почесне звання Заслуженого вчителя України.

Про це інформує сайт “Княжий Град”.

Відзнаку Козік Наталії Олександрівні присвоїв президент Володимир Зеленський відповідно до указу від 30 вересня “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти”.

Сьогодні, 3 грудня у приміщення Володимир-Волинської районної державної адміністрації нагороду та відзнаку за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм вручив освітянці голова Волинської облрдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Вчительці з Волині вручили державну нагороду
Вчительці з Волині вручили державну нагороду
Вчительці з Волині вручили державну нагороду
Вчительці з Волині вручили державну нагороду

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Теги: вчителька, Володимир, нагорода
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