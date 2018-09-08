У Нововолинську члени сімей загиблих учасників АТО отримають посвідчення для безкоштовного проїзду в маршрутках





Рішення про поновлення посвідчень прийняли на позачерговому засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради, яке вперше провів міський голова Борис Карпус, - пише



Зазначають, що з посвідченнями члени сімей загиблих Героїв на Сході безоплатно їздили протягом двох років. Та останнім часом деякі водії відмовляли у проїзді.



Начальник відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування Юрій Коцура зазначив, що з проханням на пільговий проїзд звернулися громадські організації Нововолинська «Незламні Нововолинці» та «Нововолинська спілка ветеранів АТО».



Виконавчий комітет, розглянувши звернення, надав право для безкоштовного проїзду на міських автобусних маршрутах членам сімей загиблих учасників АТО на 2021 рік. Серед них як батьки, так і діти військовослужбовців.

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