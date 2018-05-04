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У Луцькому районі виявили склад контрафактного алкоголю та сигарет

У Луцькому районі виявили склад контрафактного алкоголю та сигарет
У Луцькому районі податкова міліція виявила склад фальсифікованого алкоголю відомих торгових марок вітчизняного виробництва.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

Так, на складі зберігалось більше 3000 пляшок горілки, коньяку та шампанського, маркованих марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Крім того, виявили понад 1000 пачок цигарок без марок акцизного податку встановленого зразка. За попередніми підрахунками сума вилучених товарів акцизної групи становить майже пів мільйона гривень.

Також встановили, що незаконне зберігання з метою збуту вказаного підакцизу налагодив житель одного з селищ Луцького району.

Відносно правопорушника склали адмінпротокол за ст.177-2 КУпАП (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів).




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Теги: контрафакт, цигарки, склад
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