На Рівненщині поблизу школи на смерть збили дитину
Сьогодні, 15:27
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталась смертельна аварія.
Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до поліції 3 грудня о 13:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські попередньо з’ясували, що в селищі Клевань поблизу місцевої школи, водій буса наїхав на хлопчика, орієнтовно 10-ти років. Від отриманих травм він загинув.
Слідчі слідчого управління на місці події встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні поліцейські на цій ділянці регулюють дорожній рух.
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Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до поліції 3 грудня о 13:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські попередньо з’ясували, що в селищі Клевань поблизу місцевої школи, водій буса наїхав на хлопчика, орієнтовно 10-ти років. Від отриманих травм він загинув.
Слідчі слідчого управління на місці події встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні поліцейські на цій ділянці регулюють дорожній рух.
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