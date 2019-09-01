вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині поблизу школи на смерть збили дитину

На Рівненщині поблизу школи на смерть збили дитину
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталась смертельна аварія.

Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до поліції 3 грудня о 13:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські попередньо з’ясували, що в селищі Клевань поблизу місцевої школи, водій буса наїхав на хлопчика, орієнтовно 10-ти років. Від отриманих травм він загинув.

Слідчі слідчого управління на місці події встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні поліцейські на цій ділянці регулюють дорожній рух.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Клевань, дитина, смерть, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали іноземця-нелегала, який неодноразово бив свою дружину
Сьогодні, 16:07
Волинянину, який через ревнощі до смерті побив дружину, «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 15:42
На Рівненщині поблизу школи на смерть збили дитину
Сьогодні, 15:27
У Луцькому районі виявили склад контрафактного алкоголю та сигарет
Сьогодні, 15:14
У Нововолинську члени сімей загиблих учасників АТО отримають посвідчення для безкоштовного проїзду в маршрутках
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина
05 вересень, 17:00
На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО
19 липень, 23:34
У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО У жахливій аварії на Рівненщині загинула дитина і постраждали її батьки. ФОТО
19 червень, 16:05
Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
01 вересень, 2019, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Гірці Полонці на переході збили 18-річного хлопця
Сьогодні, 16:46
 0
У Луцьку в садочку мерзнуть діти: результати обстеження комісії
Сьогодні, 16:30
 0
Як живе луцька родина, у якій батьки та двоє дітей не чують. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
 0
Як економити на комуналці: лайфхаки від луцького забудовника*
Сьогодні, 16:16
 0
У Луцьку затримали іноземця-нелегала, який неодноразово бив свою дружину
Сьогодні, 16:07
 0
Медіа
відео
1/8