На Рівненщині поблизу школи на смерть збили дитину





Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до поліції 3 грудня о 13:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Поліцейські попередньо з’ясували, що в селищі Клевань поблизу місцевої школи, водій буса наїхав на хлопчика, орієнтовно 10-ти років. Від отриманих травм він загинув.



Слідчі слідчого управління на місці події встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні поліцейські на цій ділянці регулюють дорожній рух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталась смертельна аварія.Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до поліції 3 грудня о 13:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські попередньо з’ясували, що в селищі Клевань поблизу місцевої школи, водій буса наїхав на хлопчика, орієнтовно 10-ти років. Від отриманих травм він загинув.Слідчі слідчого управління на місці події встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні поліцейські на цій ділянці регулюють дорожній рух.

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