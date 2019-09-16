Волинянину, який через ревнощі до смерті побив дружину, «світить» до 10 років тюрми





Слідство вважає, що удень 7 жовтня 2020 року нетверезий чоловік у розпал пиятики у власній оселі через ревнощі кілька разів ударив знайомого та жорстоко побив дружину. Жінка померла, - інформує пресслужба обласної прокуратури



Зловмисника ж затримали правоохоронці.



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Невдовзі обвинувачений у вчиненні цього злочину, котрий перебуває під вартою, постане перед судом.



За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть 41-річного жителя села Берегове Рожищенського району, який до смерті побив дружину Слідство вважає, що удень 7 жовтня 2020 року нетверезий чоловік у розпал пиятики у власній оселі через ревнощі кілька разів ударив знайомого та жорстоко побив дружину. Жінка померла, - інформує пресслужба обласної прокуратуриЗловмисника ж затримали правоохоронці.Невдовзі обвинувачений у вчиненні цього злочину, котрий перебуває під вартою, постане перед судом.За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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