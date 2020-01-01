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Волинянина, який залучив неповнолітнього до продажу наркотиків, взяли під варту

Волинянина, який залучив неповнолітнього до продажу наркотиків, взяли під варту
19-річному жителю міста Любомль, підозрюваному у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, який залучив неповнолітнього до продажу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що молодик, залучивши неповнолітнього спільника, у липні 2020 року продав громадянину амфетамін.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Підозрюваний наступних 60 днів перебуватиме під вартою.



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Теги: варта, наркотики, Волинь
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