Волинянина, який залучив неповнолітнього до продажу наркотиків, взяли під варту





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Слідство встановило, що молодик, залучивши неповнолітнього спільника, у липні 2020 року продав громадянину амфетамін.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.



Підозрюваний наступних 60 днів перебуватиме під вартою.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річному жителю міста Любомль, підозрюваному у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, який залучив неповнолітнього до продажу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство встановило, що молодик, залучивши неповнолітнього спільника, у липні 2020 року продав громадянину амфетамін.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Підозрюваний наступних 60 днів перебуватиме під вартою.

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