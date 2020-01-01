Волинянина, який залучив неповнолітнього до продажу наркотиків, взяли під варту
Сьогодні, 18:28
19-річному жителю міста Любомль, підозрюваному у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, який залучив неповнолітнього до продажу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що молодик, залучивши неповнолітнього спільника, у липні 2020 року продав громадянину амфетамін.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Підозрюваний наступних 60 днів перебуватиме під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство встановило, що молодик, залучивши неповнолітнього спільника, у липні 2020 року продав громадянину амфетамін.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Підозрюваний наступних 60 днів перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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