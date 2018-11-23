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У Луцьку затримали іноземця-нелегала, який неодноразово бив свою дружину

У Луцьку затримали іноземця-нелегала, який неодноразово бив свою дружину
Сьогодні працівники міграційної служби Волині спільно з поліцією та прикордонниками затримали у Луцьку неврегульованого мігранта з Тунісу.

Про це повідомляє міграційна служба Волинської області.

Чоловік 1986 року народження прибув до України разом з дівчиною, яка відпочивала у Тунісі 2019 року. Іноземець одружився з українкою та неодноразово вчиняв домашнє насилля, що фіксувалось поліцією. До цього часу неврегульований мігрант так і не виготовив документи для законного проживання на території України.

За рішенням міграційної служби Волині іноземця помістили до Волинського ПТПІ. Далі на нього чекає суд та ймовірне примусове видворення на батьківщину.

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Теги: Луцьк, нелегал, домашнє насильство
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