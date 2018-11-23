У Луцьку затримали іноземця-нелегала, який неодноразово бив свою дружину





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Чоловік 1986 року народження прибув до України разом з дівчиною, яка відпочивала у Тунісі 2019 року. Іноземець одружився з українкою та неодноразово вчиняв домашнє насилля, що фіксувалось поліцією. До цього часу неврегульований мігрант так і не виготовив документи для законного проживання на території України.



За рішенням міграційної служби Волині іноземця помістили до Волинського ПТПІ. Далі на нього чекає суд та ймовірне примусове видворення на батьківщину.

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