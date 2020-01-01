Як живе луцька родина, у якій батьки та двоє дітей не чують. ВІДЕО

Іванна та Василь Мар’яші виховують сина та доньку. Діти теж - нечуючі. Між собою спілкуються мовою жестів. Попри це родина живе звичним життям. Діти відвідують школу та садок, а батьки працюють.



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П'ятирічний Вова і восьмирічна Дарина розмовляти за допомогою жестів навчилися раніше, ніж спробували вимовити свої перші слова, розповідає їх бабуся Людмила Скібіцька. Жінка каже: онуки мають свою мову, а вона придумала власну.



Мовленнєвому розвитку дітей родина завдячує логопедам і вихователям спеціалізованого дитсадка. Нині у дитсадку, який відвідує Вова, 45 вихованців із порушеннями розвитку з усієї області.



"З сім’єю Мар’яшів ми дуже давно співпрацюємо і знаємося, тому що це вже друге покоління, яке виховується в стінах закладу. Мама була вихованкою закладу. І в нас на базі садка був навчально-виховний комплекс і мама вчилася ще й в школі", - розповіла вихователька-сурдолог Іванна Король.



П'ятирічний Вова має слуховий протез на обох вушках. Нині у садку хлопчика готують до школи.



Мовленнєвому розвитку дітей родина завдячує логопедам і вихователям спеціалізованого дитсадка. Нині у дитсадку, який відвідує Вова, 45 вихованців із порушеннями розвитку з усієї області.



"З сім’єю Мар’яшів ми дуже давно співпрацюємо і знаємося, тому що це вже друге покоління, яке виховується в стінах закладу. Мама була вихованкою закладу. І в нас на базі садка був навчально-виховний комплекс і мама вчилася ще й в школі", - розповіла вихователька-сурдолог Іванна Король.



П'ятирічний Вова має слуховий протез на обох вушках. Нині у садку хлопчика готують до школи.



Вдома у Мар'яшів завжди гамірно, - каже бабуся дітей: "Вони дуже люблять включати музику, телевізор комп’ютер на велику гучність, танцюють під ту музику, в них у вухах йде музика".



Восьмирічна Дарина - уже школярка. Дівчинка ходить в інклюзивний клас 15-ї школи.



Зараз спілкуватися родині легше, каже Людмила Скібіцька. Допомагають мобільні телефони. Мати завжди позитивний настрій, попри обставини, допомагає спілкування з однолітками і постійне навчання, каже пенсіонерка. Жінка - студентка університету ІІІ віку.





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