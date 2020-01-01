У Луцьку в садочку мерзнуть діти: результати обстеження комісії





Про результати обстеження Антон Безносиков.



Поривів мережі чи порушень у роботі котельні комісія не виявила. Зі слів речника тепловиків, питання низької температури в кімнатах цього дитсадка розглядали на одній із комісій Луцької міської ради ще у 2018 році.



"Тоді наші працівники виявили, що внутрішні мережі засмічені, рекомендували зробити промивку. Для цього адміністрація закладу мала до нас звернутися або самостійно це вирішити. До сьогодні такого звернення не було до нас", – розповів Антон Безносиков.



Спільно з тепловиками садочок оглянули також інженери управління освіти. "Одним зі шляхів до покращення ситуації може бути гідрохімічне очищення труб. Будемо ініціювати, щоб це зробити зараз. Вартість – близько 100 тисяч гривень", – каже начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.



Зі слів головної освітянки міста, на наступне сесійне засідання міської ради внесуть пропозицію передбачити гроші на очищення труб у ДНЗ № 24. Надалі, каже головний інженер управління освіти Луцької міської ради Юрій Коцур, подаватимуть пропозицію профінансувати з бюджету 2021 року розробку проєкту капремонту тепломережі та утеплення будівлі всього дитсадка.



Телефоном батько одного із вихованців дитсадка, Олександр Гаврилюк, розповів, що сьогодні зранку температура в групі була +17.



Нагадаємо, напередодні, батьки скаржилися на холод у кімнатах дитсадка. В окремих приміщеннях було +15. Влітку в ДНЗ провели модернізацію системи теплопостачання – встановили індивідуальний тепловий пункт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники ДКП "Луцьктепло" проаналізували теплові мережі, до яких підключений заклад дошкільної освіти № 24.Про результати обстеження "Суспільному" розповів речник підприємстваПоривів мережі чи порушень у роботі котельні комісія не виявила. Зі слів речника тепловиків, питання низької температури в кімнатах цього дитсадка розглядали на одній із комісій Луцької міської ради ще у 2018 році."Тоді наші працівники виявили, що внутрішні мережі засмічені, рекомендували зробити промивку. Для цього адміністрація закладу мала до нас звернутися або самостійно це вирішити. До сьогодні такого звернення не було до нас", – розповів Антон Безносиков.Спільно з тепловиками садочок оглянули також інженери управління освіти. "Одним зі шляхів до покращення ситуації може бути гідрохімічне очищення труб. Будемо ініціювати, щоб це зробити зараз. Вартість – близько 100 тисяч гривень", – каже начальниця міського управління освітиЗі слів головної освітянки міста, на наступне сесійне засідання міської ради внесуть пропозицію передбачити гроші на очищення труб у ДНЗ № 24. Надалі, каже головний інженер управління освіти Луцької міської ради, подаватимуть пропозицію профінансувати з бюджету 2021 року розробку проєкту капремонту тепломережі та утеплення будівлі всього дитсадка.Телефоном батько одного із вихованців дитсадка,, розповів, що сьогодні зранку температура в групі була +17.Нагадаємо, напередодні, батьки скаржилисяВлітку в ДНЗ провели модернізацію системи теплопостачання – встановили індивідуальний тепловий пункт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію