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На Волині рятувальники визволяли дівчину, яка зачинилася на балконі

На Волині рятувальники визволяли дівчину, яка зачинилася на балконі
У Володимирі-Волинському рятувальники визволили дівчину, яка зачинилася на балконі.

Про це повідомляє спільнота "Твій Володимир" у фуйсбуці.

Зазначають, по вулиці Ковельській, 142 працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини врятували дівчину, яка зачинилась на балконі та не могла потрапити назад до квартири.

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Теги: Володимир, рятувальники, дівчина
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