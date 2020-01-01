На Волині рятувальники визволяли дівчину, яка зачинилася на балконі





Про це повідомляє спільнота "Твій Володимир" у фуйсбуці.



Зазначають, по вулиці Ковельській, 142 працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини врятували дівчину, яка зачинилась на балконі та не могла потрапити назад до квартири.

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