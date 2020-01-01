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У Польщі українця придавила на смерть бетонна конструкція

У Польщі українця придавила на смерть бетонна конструкція
В Озімку в Опольському воєводстві працівника з України придавило на смерть елементами бетонних сходів.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на se.pl, трагедія сталася в одній з місцевих компаній, де був легально працевлаштований 30-річний чоловік.

Під час роботи він знаходився внизу під мостовим краном, з якого з невідомих причин впала 5-тонна бетонна конструкція. Під її вагою громадянин України загинув миттєво. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

На місце трагедії побували також представники пожежної охорони та прокуратури. Наразі на підприємстві працює слідча група та співробітники Державної інспекції праці. Вони намагаються встановити обставини та причини, які призвели до загибелі працівника з України.

Нагадаємо, кілька днів тому, нещасний випадок, який призвів до смерті працівника з України, стався на будівництві в місті Вроцлав.

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Теги: смерть, Польща, українець
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