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14 волинських дзюдоїстів увійшли до складу національної збірної України

14 волинських дзюдоїстів увійшли до складу національної збірної України
В Києві відбулося розширене засідання тренерської Ради Федерації дзюдо України, на якому сформували склад національної збірної команди на 2021 рік.

Від Волинської області до складу збірної увійшло 14 дзюдоїстів, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Зокрема, вихованці ШВСМ, представники спортивного клубу «Континіум» - Чернов Вадим (вагова категорія 66 кг), Зубчик Назар (вагова категорія 66 кг), Гуленков Станіслав (вагова категорія 73 кг), Войтов Олег (вагова категорія 73 кг), Корчемлюк Станіслав (вагова категорія 73 кг), Пилипюк Катерина (вагова категорія 48 кг), Кужель Катерина (вагова категорія 52 кг), Врублевська Анастасія (вагова категорія 52 кг), Ляшук Дарина (вагова категорія 57 кг), Онищук Алла (вагова категорія 63 кг), Турчин Анастасія (вагова категорія 78 кг), Холод Наталія (вагова категорія 78 кг) та учні ВОДЮСШ з видів боротьби Біднюк Анна (44кг) і Пащук Аліна (48 кг) увійшли до складу збірної.


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Теги: дзюдоїсти, національна зірна України
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