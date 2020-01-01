За кермом авто, яке збило на смерть дитину на Рівненщині, був волинянин. ФОТО

наїзд на малолітнього пішохода у Клевані.



Про це повідомляє



Поліцейські на місці події встановили, що на вулиці Богдана Хмельницького в селищі Клевань поблизу місцевої школи 65-річний водій вантажівки «Mercedes-Benz», житель Волинської області, допустив наїзд на восьмирічного хлопчика, який перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дитина загинула.



Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування. Водія затримали та доставили до медзакладу для проведення освідування. За зовнішніми ознаками водій був тверезий.



Слідчі дії тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські затримали водія, жителя Волинської області, за смертельнийПро це повідомляє поліція Рівненської області. Поліцейські на місці події встановили, що на вулиці Богдана Хмельницького в селищі Клевань поблизу місцевої школи 65-річний водій вантажівки «Mercedes-Benz», житель Волинської області, допустив наїзд на восьмирічного хлопчика, який перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дитина загинула.Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування. Водія затримали та доставили до медзакладу для проведення освідування. За зовнішніми ознаками водій був тверезий.Слідчі дії тривають.

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