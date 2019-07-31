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Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО

Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО
Вчора, 2-го грудня, військові винищувачі зі складу 204-ї Севастопольської БрАТ ім. Покришкіна повернулись на Луцький військовий аеродром.

Про це повідомляють на сторінці Організації волинських авіалюбителів "ОВАЛ" у фейсбуці.

Винищувачі МІГ-29 та пілоти повернулися з аеродрома Мелітополь у Запорізькій області, де вони несли бойове чергування з охорони повітряного простору акваторії Азовського моря. Тому вже найближчим часом планують відновлення планових навчальних льотних змін у бригаді на Луцькому військовому аеродромі.

Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО
Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО
Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО
Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО

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Теги: військові винищувачі, луцький аеродром, бойове чергування
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