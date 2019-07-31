Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО





Про це повідомляють на



Винищувачі МІГ-29 та пілоти повернулися з аеродрома Мелітополь у Запорізькій області, де вони несли бойове чергування з охорони повітряного простору акваторії Азовського моря. Тому вже найближчим часом планують відновлення планових навчальних льотних змін у бригаді на Луцькому військовому аеродромі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 2-го грудня, військові винищувачі зі складу 204-ї Севастопольської БрАТ ім. Покришкіна повернулись на Луцький військовий аеродром.Про це повідомляють на сторінці Організації волинських авіалюбителів "ОВАЛ" у фейсбуці.Винищувачі МІГ-29 та пілоти повернулися з аеродрома Мелітополь у Запорізькій області, де вони несли бойове чергування з охорони повітряного простору акваторії Азовського моря. Тому вже найближчим часом планують відновлення планових навчальних льотних змін у бригаді на Луцькому військовому аеродромі.

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