Військові винищувачі повернулися із бойового чергування на луцький аеродром. ФОТО
Сьогодні, 20:52
Вчора, 2-го грудня, військові винищувачі зі складу 204-ї Севастопольської БрАТ ім. Покришкіна повернулись на Луцький військовий аеродром.
Про це повідомляють на сторінці Організації волинських авіалюбителів "ОВАЛ" у фейсбуці.
Винищувачі МІГ-29 та пілоти повернулися з аеродрома Мелітополь у Запорізькій області, де вони несли бойове чергування з охорони повітряного простору акваторії Азовського моря. Тому вже найближчим часом планують відновлення планових навчальних льотних змін у бригаді на Луцькому військовому аеродромі.
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Про це повідомляють на сторінці Організації волинських авіалюбителів "ОВАЛ" у фейсбуці.
Винищувачі МІГ-29 та пілоти повернулися з аеродрома Мелітополь у Запорізькій області, де вони несли бойове чергування з охорони повітряного простору акваторії Азовського моря. Тому вже найближчим часом планують відновлення планових навчальних льотних змін у бригаді на Луцькому військовому аеродромі.
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