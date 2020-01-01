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На Волині 6 багатодітних матерів отримали почесні відзнаки

На Волині 6 багатодітних матерів отримали почесні відзнаки
Шість «Матерів-героїнь» та «Заслужений вчитель України» отримали державні нагороди у Володимирі-Волинському.

Державні відзнаки, присвоєні Указом Президента України, вручив сьогодні, 3 грудня, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, повідомляє Волинська ОДА.

Почесні звання «Мати-героїня» Указом Президента України за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку присвоєно:
Лілії Бугай – матері шести дітей, с. Микуличі,
Марії Легкобит – матері п’яти дітей, с. Чесний Хрест,
Лілії Пияйко – матері п’яти дітей, с. Лудин,
Галині Ткачук – матері п’яти дітей, м. Володимир-Волинський,
Сніжані Холохаєвій – матері п’яти дітей, с. Овадне,
Ользі Чемко – матері шести дітей, с. Зимне.

Почесне звання «Заслужений вчитель України» Указом Президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти присвоєно Наталії Козік - учительці Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради.

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Теги: матере-героїні, державно нагороди, Волинь, заслужений вчитель
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