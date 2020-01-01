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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 грудня
У Волинській області завтра, 4 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без iстотних опадiв. На дорогах мiсцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Луцьку на завтра, 4 грудня, синоптики прогнозують також хмарну погоду з проясненнями. Без iстотних опадiв. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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