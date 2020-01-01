У місті на Волині перед залізничним переїздом сталася аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Ввечері 3-го грудня на виїзді з Нововолинська у напрямку Львова зіткнулись два легковики.
Як з’ясували на місці події журналісти БУГу, перед залізничним переїздом автомобіль ВАЗ 2101 в’їхав у Volkswagen Passat Б2. За словами свідків, Volkswagen стояв без ввімкненого світла фар.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Серйозно ніхто не постраждав.
На місці працювала поліція.
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Як з’ясували на місці події журналісти БУГу, перед залізничним переїздом автомобіль ВАЗ 2101 в’їхав у Volkswagen Passat Б2. За словами свідків, Volkswagen стояв без ввімкненого світла фар.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Серйозно ніхто не постраждав.
На місці працювала поліція.
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