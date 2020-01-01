У місті на Волині перед залізничним переїздом сталася аварія. ФОТО





Як з’ясували на місці події журналісти



Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Серйозно ніхто не постраждав.



На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 3-го грудня на виїзді з Нововолинська у напрямку Львова зіткнулись два легковики.Як з’ясували на місці події журналісти БУГу , перед залізничним переїздом автомобіль ВАЗ 2101 в’їхав у Volkswagen Passat Б2. За словами свідків, Volkswagen стояв без ввімкненого світла фар.Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Серйозно ніхто не постраждав.На місці працювала поліція.

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