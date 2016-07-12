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У місті на Волині за 6 мільйонів доларів модернізували систему водопостачання. ФОТО

У місті на Волині за 6 мільйонів доларів модернізували систему водопостачання. ФОТО
4-го грудня у Нововолинську планують завершити роботи з модернізації системи водопостачання, яка стала можливою завдяки кредиту в 6 мільйонів доларів від Світового банку.

Про це повідомив начальник водоканалу Володимир Озімчук, пише БУГ.

За кредитні кошти зробили 5-ть станцій, 5 мільйонів пішли на водопровід. Загалом замінили 25 км головного водогону і 2 км з’єднань між ним.

Озімчук розповів, що у 2016 році втрати води в мережі становили 47%, тому довелося брати кредит та робити новий водопровід. Зараз на головних лініях, за його словами, поривів немає, але на вулицях і в будинках є великі витрати.

Станом на жовтень 2020 року витрати води в мережі становлять – 30,85%, після завершення робіт показники будуть перераховувати.

“Від кредиту Світового банку залишалося 8 мільйонів гривень, які потрібно було або освоїти, або повернути в державу. Вирішили замінити ще одну проблемну ділянку, від м’ясокомбінату до школи №6. Роботи майже завершені. Завтра цей відрізок з’єднають і залишиться тільки відновити благоустрій. І саме болюче – повернути кредит”, – сказав начальник водоканалу.

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Теги: Нововолинськ, водопостачання, кредит, модернізація
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