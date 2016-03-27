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Захист, контроль, представництво: староста волинського села розповів про особливості роботи на посаді

Захист, контроль, представництво: староста волинського села розповів про особливості роботи на посаді
Під час об’єднання територіальних громад кожне село України обирає собі старосту. Це нова посадова особа в місцевому самоврядуванні, розповів Суспільному експерт з децентралізації Анатолій Пархом’юк.

Експерт з децентралізації розповів, що староста - це представник інтересів жителів села у місцевій владі. Ця людина зобов’язана брати участь в засіданнях ради та комісій, має право на виступ, контролює роботу комунальних служб.

Також староста сприяє жителям села при поданні різноманітних документів, довідок.

"Ті довідки, про які усі говорять, сприяє цьому староста, це його обов’язок", - розповів експерт.

Суспільне побувало у селі Озютичі, у якому проживають 436 людей. Громада села вже обрала собі старосту. Ним став директор місцевої школи Олександр Гапяк.


Анатолій Пархом’юк розповів, що старост затверджує рада громади за поданням голови. Так, до складу Затурцівської тергромади входить 26 сіл, розповів голова Юрій Ковальчук. У які, під час першої сесії 24 листопада, вже обрали 6 старост.

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Теги: староста, село, вибори, представництво
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