4 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає бренд-шеф проекту «Food Truck» компанії «Дмитрук»(на фото).Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України4 грудня православні християни відзначаютьвітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!4 грудня 1939 року утворена Волинська область.Цього ж дня у 1951 році на Волині створений самодіяльний народний ансамбль пісні і танцю «Колос».4 грудня 1978 року помер актор і балетмейстер Волинського театру4 грудня 1995 року приватизували Державне підприємство «Павлівський пивоварний завод» і створили відкрите акціонерне товариство «Павлівський пивоварний завод».4 грудня 2010 року помер художній керівник Волинського академічного облмуздрамтеатру4 грудня 2011 року в Луцьку горів ЦУМ.