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4 грудня на Волині: гортаючи календар

4 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає бренд-шеф проекту «Food Truck» компанії «Дмитрук» Сергій Федула (на фото).

Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України Ірина Циганкова.

4 грудня православні християни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!

4 грудня 1939 року утворена Волинська область.

Цього ж дня у 1951 році на Волині створений самодіяльний народний ансамбль пісні і танцю «Колос».

4 грудня 1978 року помер актор і балетмейстер Волинського театру Микола Ованесов.

4 грудня 1995 року приватизували Державне підприємство «Павлівський пивоварний завод» і створили відкрите акціонерне товариство «Павлівський пивоварний завод».

4 грудня 2010 року помер художній керівник Волинського академічного облмуздрамтеатру Богдан Береза.

4 грудня 2011 року в Луцьку горів ЦУМ.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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