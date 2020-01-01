П’яний чиновник на смерть збив пішохода на Хмельниччині





Про це повідомляє пресслужба



Трагедія сталася 2 грудня близько 17.00 біля смт Білогір’я Хмельницької області. Посадовець ДСНС не впорався з кермом власного автомобіля Fiat та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям без освітлення.





У результаті ДТП постраждалий помер на місці події. За даними поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.



Посадовця затримали за ст. 208 КПК України. Водій порушив правила дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого – ч. 2 ст. 286 КК України.





Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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