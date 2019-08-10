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Лікувальний корпус санаторію «Лісова пісня» хочуть реконструювати

Лікувальний корпус санаторію «Лісова пісня» хочуть реконструювати
Оприлюднили список інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що подані на фінансування коштом Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.

Про це йдеться на сайті Міністерства регіонального розвитку. Про це пише Район.Шацьк.

Є декілька проєктів, які хочуть впровадити на території Шацького району за кошт ДФРР.

Шацька районна адміністрація запропонувала у Шацьку створити футбольно-легкоатлетичний комплекс з реабілітаційно-оздоровчим напрямом на базі стадіону. Проєкт передбачає реконструкцію селищного стадіону, будівництво футбольного поля зі штучним покриттям, будівництво тренажерного залу та реабілітаційно-оздоровчого комплексу для спортсменів. Реалізовувати проєкт планують три роки.

Волинська обласна рада хоче зробити реконструкцію лікувального корпусу з розширенням Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в селі Гаївка з добудовою басейну, спортивного залу з перехідною галереєю. Станом на сьогодні за власні кошти санаторію вже виконана цегляна кладка сторін стін басейну, спортивного залу та перехідної галереї, перекриття приміщень, зробили дах басейну, залу та галереї, а також влаштували підлогу галереї, внутрішню штукатурку та фарбування стін галереї та встановили вікна.

До слова, також в Міністерстві регіонального розвитку зареєстрували проєктну заявку на Капремонт спальних корпусів філії «Світанок» Волинського обласного санаторію «Лісова пісня».

Також Волинська обласна рада подала проєктну заявку на нове будівництво мультифункціонального спортивного комплексу на базі практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на оз. Світязь. Усі охочі мають змогу відпочити в спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» і в осінньо-зимовий період, але можливість такого відпочинку достатньо обмежена у спортивному спрямуванні, тому що всі спортивні майданчики побудовані зараз є відкритими. Реалізація проєкту покликана забезпечити високий рівень проведення всеукраїнських і міжнародних змагань, стати базою практики для студентів-реабілітологів, популяризувати серед молоді сучасні види спорту та здоровий спосіб життя.

Окрім цього, на наступний рік залишається в Шацькому районі перехідний проєкт «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в села Піща Шацького району», фінансування якого здійснюватиметься коштом ДФРР.

За подані проєкти члени комісії голосуватимуть із 4 по 8 грудня, тоді й визначать переможця та кому нададуть фінансування.

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Теги: Лісова пісня, санаторій, реконструкція, корпус, басейн
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