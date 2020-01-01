Ведмедик, фен, ключі: у Луцьку показали, якi предмети ставали знаряддям домашнього насильства





Відбулося це 3 грудня у Просторі ідей факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства». Про це пише



На стендах зобразили різного роду предмети, якими вчиняли насильство: від дитячого ведмедика та фену до консервного ножа та молотка для відбивання м‘яса. Виставку диджиталізували: на кожному стенді є QR-код. Зчитавши його за допомогою телефону відкриється аудіозапис історії кожної людини, що піддавалася домашньому насильству і є одним із героїв виставки.





Спікери цієї експозиції коротко розповіли про її посил та важливість цієї проблеми.



Пані майор поліції та представниця Управління дотримання прав людини Наталія Барташук зауважила, що поліція – це перша інстанція, куди звертаються потерпілі від домашнього насильства. За її словами, в Україні за останні 9 місяців зареєстрували 158 тисяч заяв і повідомлень щодо вчинення домашнього насильства.



«Ці цифри лякають. Сьогодні на обліку осіб, що вчинили домашнє насильство у Луцьку перебуває 2,5 тисячі осіб. За 2020 рік поставили на облік 1888 кривдників та відкрили 25 кримінальних справ. Наша повсякденна робота – захищати суспільство. А питання насильства у сім‘ях стоїть дуже гостро в усьому світі», – наголосила Наталія Барташук.





Насильство вчиняють не лише стосовно жінок та дітей, але й до чоловіків та батьків вже дорослих дітей.



Начальниця відділу сім‘ї та молоді Департаменту сім‘ї, молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик прокоментувала ситуацію із випадками домашнього насильства Луцьку.



«Якщо говорити за наше місто, то за моїми даними близько 2,5 тисяч заяв прийняли за фактом домашнього насильства. Але ми самі розуміємо, що це лише крапля в морі порівняно з тією ситуацією, яка є насправді. Люди бояться бути засудженими, як чоловіки, так і жінки з дітьми, тому мовчать», – пояснила Заріна Дацик.



За її словами, чим більше ось таких культурно-просвітницьких інформаційних заходів, тим більше людей будуть задумуватися про це та звертати увагу на подібні ситуації в їхніх сім‘ях, під‘їздах, і світі загалом.



«Ми бачимо різні предмети, якими вчиняли домашнє насильство. Себе потрібно захищати. Оголошувати про проблему на загал і важливо відчувати себе в безпеці», – наголосив декан факультету історії, політології та національної безпеки Ярослав Ярош.





Спікери розповіли про різні установи, які допомагають вирішити проблему насильства у сім‘ї. Це і Департамент сім‘ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, управління соціальних служб, Волинський обласний соціально-психологічний центр тощо.



Навіть школи можуть стати прихистком для потерпілих від насильства. Там зможуть допомогти, прихистити та виробити алгоритм дій щодо вирішення того чи іншого питання.



Домашнє насильство – не проблема двох. Це проблема суспільства, яку потрібно вирішувати.





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