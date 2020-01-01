Волинській лікарні подарували апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 07:15
Комунальному підприємству «Володимир-Волинське ТМО» 3-го грудня передали у користування апарат штучної вентиляції легень.
Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Очевидно, що внаслідок швидких темпів поширення COVID-19 та важкої епідеміологічної ситуації в країні, кожен апарат ШВЛ є дуже важливим. Тому лікарі, яким передали обладнання, на чолі з генеральною директоркою Тетяною Ващук висловили щиру вдячність, адже завдяки цьому подарунку цілком можливо вдасться врятувати не одне життя.
Також медичним працівникам, які щодня борються з вірусом, подарували комплекти медичного професійного одягу, пошитого за індивідуальними мірками.
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Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Очевидно, що внаслідок швидких темпів поширення COVID-19 та важкої епідеміологічної ситуації в країні, кожен апарат ШВЛ є дуже важливим. Тому лікарі, яким передали обладнання, на чолі з генеральною директоркою Тетяною Ващук висловили щиру вдячність, адже завдяки цьому подарунку цілком можливо вдасться врятувати не одне життя.
Також медичним працівникам, які щодня борються з вірусом, подарували комплекти медичного професійного одягу, пошитого за індивідуальними мірками.
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