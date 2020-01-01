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Волинській лікарні подарували апарат штучної вентиляції легень

Волинській лікарні подарували апарат штучної вентиляції легень
Комунальному підприємству «Володимир-Волинське ТМО» 3-го грудня передали у користування апарат штучної вентиляції легень.

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Очевидно, що внаслідок швидких темпів поширення COVID-19 та важкої епідеміологічної ситуації в країні, кожен апарат ШВЛ є дуже важливим. Тому лікарі, яким передали обладнання, на чолі з генеральною директоркою Тетяною Ващук висловили щиру вдячність, адже завдяки цьому подарунку цілком можливо вдасться врятувати не одне життя.

Також медичним працівникам, які щодня борються з вірусом, подарували комплекти медичного професійного одягу, пошитого за індивідуальними мірками.

Волинській лікарні подарували апарат штучної вентиляції легень
Волинській лікарні подарували апарат штучної вентиляції легень


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Теги: апарат ШВЛ, Володимир-Волинський, лікарня
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