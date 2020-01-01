Волинській лікарні подарували апарат штучної вентиляції легень





Про це інформують на сайті



Очевидно, що внаслідок швидких темпів поширення COVID-19 та важкої епідеміологічної ситуації в країні, кожен апарат ШВЛ є дуже важливим. Тому лікарі, яким передали обладнання, на чолі з генеральною директоркою Тетяною Ващук висловили щиру вдячність, адже завдяки цьому подарунку цілком можливо вдасться врятувати не одне життя.



Також медичним працівникам, які щодня борються з вірусом, подарували комплекти медичного професійного одягу, пошитого за індивідуальними мірками.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальному підприємству «Володимир-Волинське ТМО» 3-го грудня передали у користування апарат штучної вентиляції легень.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради. Очевидно, що внаслідок швидких темпів поширення COVID-19 та важкої епідеміологічної ситуації в країні, кожен апарат ШВЛ є дуже важливим. Тому лікарі, яким передали обладнання, на чолі з генеральною директоркоювисловили щиру вдячність, адже завдяки цьому подарунку цілком можливо вдасться врятувати не одне життя.Також медичним працівникам, які щодня борються з вірусом, подарували комплекти медичного професійного одягу, пошитого за індивідуальними мірками.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію