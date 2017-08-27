Шприци, маски, тести: у селі на Сумщині влаштували звалище коронавірусних відходів. ВІДЕО





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Всі ці відходи звозять на двори старого радгоспу. Місцеві, яких орендарі приміщення найняли сортувати непотріб, розповідають, що все це привозять з Києва та інших міст. На проблему звернула увагу депутатка Сумської районної ради Анна Валевська.





"Уся ця "утилізація" відбувається за 50 метрів від житлових будинків. Люди бояться, адже вже 3 жителів села померли від коронавірусу. Ми перевірили. Дійсно, на території села зробили звалище медичних відходів, які мають утилізуватися спеціальним чином", – зазначила вона.



Валевська додала фото та відео звалище до свого допису.



За словами Валевської, працівники місцевого відділу поліції не прийняли жодних заходів стосовно події.



"Працівники райвідділу поліції, які приїхали на звернення жителів, покурили біля дверей і поїхали назад. Власність приватна. Земля – сільради", – повідомила Валевська.



Своєю чергою, керівництво ОТГ запевняє, що знає про подію та реагує.





"Власник приміщень дізнався, що сортує орендар не пластик, а небезпечні відходи ще три тижні тому. Розірвав договір і тепер непотріб мають вивезти. Утилізацію влаштувала фірма "Сумиполімербуд", – зазначила Валевська.



За словами депутатки, "утилізація" розпочалася ще у вересні.



"Чому за ці три місяці, або майже місяць як уже дізналися, досі не звернулися офіційно до екологічної інспекції, служб з надзвичайних ситуацій та СБУ? І чому поліція за цей час не побачила жодної машини? Адже місцеві їх бачать щодня", – додала вона.



Валевська вважає, що навіть, коли медичні відходи заберуть, екологічні та епідеміологічні наслідки для громади залишаться. При чому на небезпеку наражаються усі жителі села.



"Хто буде відповідати за віруси і ртуть у землі, повітрі, воді і на руках сортувальників, яких наразили свідомо на небезпеку як і все село?" – запитала вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старому Селі, що на Сумщині, влаштували незаконне звалище медичних відходів. Туди ледь не з усієї України звозять використані маски, захисні костюми, використані тести на COVID-19, а то й ВІЛ, шприци.Про це інформує канал 24 Всі ці відходи звозять на двори старого радгоспу. Місцеві, яких орендарі приміщення найняли сортувати непотріб, розповідають, що все це привозять з Києва та інших міст. На проблему звернула увагу депутатка Сумської районної ради"Уся ця "утилізація" відбувається за 50 метрів від житлових будинків. Люди бояться, адже вже 3 жителів села померли від коронавірусу. Ми перевірили. Дійсно, на території села зробили звалище медичних відходів, які мають утилізуватися спеціальним чином", – зазначила вона.Валевська додала фото та відео звалище до свого допису.За словами Валевської, працівники місцевого відділу поліції не прийняли жодних заходів стосовно події."Працівники райвідділу поліції, які приїхали на звернення жителів, покурили біля дверей і поїхали назад. Власність приватна. Земля – сільради", – повідомила Валевська.Своєю чергою, керівництво ОТГ запевняє, що знає про подію та реагує."Власник приміщень дізнався, що сортує орендар не пластик, а небезпечні відходи ще три тижні тому. Розірвав договір і тепер непотріб мають вивезти. Утилізацію влаштувала фірма "Сумиполімербуд", – зазначила Валевська.За словами депутатки, "утилізація" розпочалася ще у вересні."Чому за ці три місяці, або майже місяць як уже дізналися, досі не звернулися офіційно до екологічної інспекції, служб з надзвичайних ситуацій та СБУ? І чому поліція за цей час не побачила жодної машини? Адже місцеві їх бачать щодня", – додала вона.Валевська вважає, що навіть, коли медичні відходи заберуть, екологічні та епідеміологічні наслідки для громади залишаться. При чому на небезпеку наражаються усі жителі села."Хто буде відповідати за віруси і ртуть у землі, повітрі, воді і на руках сортувальників, яких наразили свідомо на небезпеку як і все село?" – запитала вона.

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