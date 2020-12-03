Туреччина не планує закривати міжнародне авіасполучення через посилення карантину
Сьогодні, 06:20
У Туреччині карантинні обмеження, зокрема, комендантська година, запроваджена з 30 листопада, не поширюється на іноземних туристів.
Про це заявив міністр культури і туризму країни Туреччини Мехмет Ерсой, пишуть Факти.
За його словами, вони не планують припиняти міжнародне авіасполучення.
Президент Реджеп Тайїп Ердоган 30 листопада оголосив про нові обмеження в боротьбі з коронавірусом.
Зокрема, комендантська година в Туреччині тепер діє щодня з 21.00 до 5.00, а не тільки на вихідні.
Водночас прогулянки на вулиці заборонені з 21.00 п’ятниці до 5.00 понеділка, тобто на вихідні взагалі не можна виходити з дому.
Влада Туреччини планує безкоштовно провести вакцинацію населення в чотири етапи. Першу партію вакцин з КНР чекають після 11 грудня.
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Про це заявив міністр культури і туризму країни Туреччини Мехмет Ерсой, пишуть Факти.
За його словами, вони не планують припиняти міжнародне авіасполучення.
Президент Реджеп Тайїп Ердоган 30 листопада оголосив про нові обмеження в боротьбі з коронавірусом.
Зокрема, комендантська година в Туреччині тепер діє щодня з 21.00 до 5.00, а не тільки на вихідні.
Водночас прогулянки на вулиці заборонені з 21.00 п’ятниці до 5.00 понеділка, тобто на вихідні взагалі не можна виходити з дому.
Влада Туреччини планує безкоштовно провести вакцинацію населення в чотири етапи. Першу партію вакцин з КНР чекають після 11 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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