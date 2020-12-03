Туреччина не планує закривати міжнародне авіасполучення через посилення карантину





Про це заявив міністр культури і туризму країни Туреччини Мехмет Ерсой, пишуть



За його словами, вони не планують припиняти міжнародне авіасполучення.



Президент Реджеп Тайїп Ердоган 30 листопада оголосив про нові обмеження в боротьбі з коронавірусом.



Зокрема, комендантська година в Туреччині тепер діє щодня з 21.00 до 5.00, а не тільки на вихідні.



Водночас прогулянки на вулиці заборонені з 21.00 п’ятниці до 5.00 понеділка, тобто на вихідні взагалі не можна виходити з дому.



Влада Туреччини планує безкоштовно провести вакцинацію населення в чотири етапи. Першу партію вакцин з КНР чекають після 11 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині карантинні обмеження, зокрема, комендантська година, запроваджена з 30 листопада, не поширюється на іноземних туристів.Про це заявив міністр культури і туризму країни Туреччини, пишуть Факти За його словами, вони не планують припиняти міжнародне авіасполучення.Президент30 листопада оголосив про нові обмеження в боротьбі з коронавірусом.Зокрема, комендантська година в Туреччині тепер діє щодня з 21.00 до 5.00, а не тільки на вихідні.Водночас прогулянки на вулиці заборонені з 21.00 п’ятниці до 5.00 понеділка, тобто на вихідні взагалі не можна виходити з дому.Влада Туреччини планує безкоштовно провести вакцинацію населення в чотири етапи. Першу партію вакцин з КНР чекають після 11 грудня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію