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Туреччина не планує закривати міжнародне авіасполучення через посилення карантину

Туреччина не планує закривати міжнародне авіасполучення через посилення карантину
У Туреччині карантинні обмеження, зокрема, комендантська година, запроваджена з 30 листопада, не поширюється на іноземних туристів.

Про це заявив міністр культури і туризму країни Туреччини Мехмет Ерсой, пишуть Факти.

За його словами, вони не планують припиняти міжнародне авіасполучення.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган 30 листопада оголосив про нові обмеження в боротьбі з коронавірусом.

Зокрема, комендантська година в Туреччині тепер діє щодня з 21.00 до 5.00, а не тільки на вихідні.

Водночас прогулянки на вулиці заборонені з 21.00 п’ятниці до 5.00 понеділка, тобто на вихідні взагалі не можна виходити з дому.

Влада Туреччини планує безкоштовно провести вакцинацію населення в чотири етапи. Першу партію вакцин з КНР чекають після 11 грудня.

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Теги: Туреччина, карантин, авіасполучення
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