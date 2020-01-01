Повідомили коронавірусну статистику в Україні за останню добу

15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (3 грудня 2020 року). Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.Про це повідомив міністр охорони здоров'яДобовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 776 осіб;летальних випадків – 235;одужало – 13 383 особи;здійснили тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 787 891 особа;одужало – 397 809 осіб;летальних випадків – 13 195;проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 76 750 випадків;Вінницька область – 18 271 випадок;Волинська область – 25 465 випадків;Дніпропетровська область – 42 224 випадки;Донецька область – 24 595 випадків;Житомирська область – 31 183 випадки;Закарпатська область – 24 067 випадків;Запорізька область – 34 721 випадок;Івано-Франківська область – 38 588 випадків;Київська область – 41 415 випадків;Кіровоградська область – 5 888 випадків;Луганська область – 6 726 випадків;Львівська область – 48 819 випадків;Миколаївська область – 20 358 випадків;Одеська область – 49 131 випадок;Полтавська область – 24 532 випадки;Рівненська область – 32 702 випадки;Сумська область – 32 080 випадків;Тернопільська область – 29 007 випадків;Харківська область – 58 030 випадків;Херсонська область – 11 398 випадків;Хмельницька область – 31 412 випадків;Черкаська область – 25 492 випадки;Чернівецька область – 34 710 випадків;Чернігівська область – 20 327 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.