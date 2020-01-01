Повідомили коронавірусну статистику в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:53
15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (3 грудня 2020 року). Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 776 осіб;
летальних випадків – 235;
одужало – 13 383 особи;
здійснили тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 787 891 особа;
одужало – 397 809 осіб;
летальних випадків – 13 195;
проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 76 750 випадків;
Вінницька область – 18 271 випадок;
Волинська область – 25 465 випадків;
Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
Донецька область – 24 595 випадків;
Житомирська область – 31 183 випадки;
Закарпатська область – 24 067 випадків;
Запорізька область – 34 721 випадок;
Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
Київська область – 41 415 випадків;
Кіровоградська область – 5 888 випадків;
Луганська область – 6 726 випадків;
Львівська область – 48 819 випадків;
Миколаївська область – 20 358 випадків;
Одеська область – 49 131 випадок;
Полтавська область – 24 532 випадки;
Рівненська область – 32 702 випадки;
Сумська область – 32 080 випадків;
Тернопільська область – 29 007 випадків;
Харківська область – 58 030 випадків;
Херсонська область – 11 398 випадків;
Хмельницька область – 31 412 випадків;
Черкаська область – 25 492 випадки;
Чернівецька область – 34 710 випадків;
Чернігівська область – 20 327 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 776 осіб;
летальних випадків – 235;
одужало – 13 383 особи;
здійснили тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 787 891 особа;
одужало – 397 809 осіб;
летальних випадків – 13 195;
проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 76 750 випадків;
Вінницька область – 18 271 випадок;
Волинська область – 25 465 випадків;
Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
Донецька область – 24 595 випадків;
Житомирська область – 31 183 випадки;
Закарпатська область – 24 067 випадків;
Запорізька область – 34 721 випадок;
Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
Київська область – 41 415 випадків;
Кіровоградська область – 5 888 випадків;
Луганська область – 6 726 випадків;
Львівська область – 48 819 випадків;
Миколаївська область – 20 358 випадків;
Одеська область – 49 131 випадок;
Полтавська область – 24 532 випадки;
Рівненська область – 32 702 випадки;
Сумська область – 32 080 випадків;
Тернопільська область – 29 007 випадків;
Харківська область – 58 030 випадків;
Херсонська область – 11 398 випадків;
Хмельницька область – 31 412 випадків;
Черкаська область – 25 492 випадки;
Чернівецька область – 34 710 випадків;
Чернігівська область – 20 327 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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