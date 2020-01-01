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4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити у свято

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити у свято
Сьогодні, 4 грудня, православна церква відзначає Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Воно є одним із 12-ти найважливіших свят після Великодня, - пише УНІАН.

Введення у храм Пресвятої Богородиці: історія свята

Батьки Пресвятої Діви Марії – Іоаким і Анна – до старості були бездітні, через що були нещасливими й вважали це покаранням. Але подружжя не впадало у відчай. Щодня вони молили Бога про дарування їм потомства, пообіцявши в такому разі віддати бажану дитину на служіння йому. Врешті-решт їхні молитви були почуті.

Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку. Вони зібрали родичів і знайомих, одягнули Пречисту Марію в найкращий одяг, зі співом священних пісень, із запаленими свічками в руках привели її до Єрусалимського храму.

Там її зустрів первосвященик з безліччю священиків. Пречиста Марія мала піднятися сходами в п'ятнадцять високих ступенів, що для такої дівчинки було доволі складно. Але щойно її поставили на першу сходинку, дівчинка швидко подолала інші щаблі й зійшла на верхню. Первосвященик, за навіюванням згори, ввів Пресвяту Діву в Святе святих, куди навіть він може входити лише раз на рік з очисною жертовною кров'ю. Всі присутні у храмі дивувалися незвичайній події. Праведні Іоаким і Анна, виконавши обіцяне, повернулися додому.

На честь цієї події й запроваджене сьогоднішнє свято.

Традиції свята Введення у храм Пресвятої Богородиці

У день торжества Введення у храм Пресвятої Богородиці в усіх православних храмах проводяться святкові служби.

Цього свята прийнято приводити дітей до першої сповіді. За православною традицією, зазвичай діти починають сповідатися з семи років. У своїх проповідях священики, зокрема, наголошують на тому, як важливо залучати дітей до віри. А після відвідування богослужіння слід дарувати своїм хрещеникам санки, інші подарунки і пригощати солодощами.

Крім того, сьогодні можна сходити в гості або покликати до себе друзів. Однак варто враховувати, що нині триває багатоденний Різдвяний піст, тому не рекомендується споживати їжу тваринного походження, за винятком риби, і зловживати спиртними напоями.

Що не можна робити у свято 4 грудня

Свято Введення Пресвятої Богородиці вважається чистим і благословенним днем, тому не можна лаятися, сваритися та пити алкоголь. Слід гнати від себе погані думки.

Також цього дня не варто займатися фізичною працею, шити, прибирати, прати й виконувати інші справи по господарству. Сьогодні прийнято радіти, але не влаштовувати гучних гулянь і не відвідувати розважальних заходів.

Прикмети на Введення Пресвятої Богородиці

- Якщо ж сніг випав і не розтанув до весни, то урожай буде дуже хорошим і багатим.

- Морозна й сонячна погода означає, що решта зими буде м'якою і досить теплою.

- Якщо на Введення похмуро та тепло, то врожаю навпаки мало буде. Люди в старовину готувалися до голодного року.




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Теги: свято, традиції, заборони
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