4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити у свято





Воно є одним із 12-ти найважливіших свят після Великодня, - пише



Введення у храм Пресвятої Богородиці: історія свята



Батьки Пресвятої Діви Марії – Іоаким і Анна – до старості були бездітні, через що були нещасливими й вважали це покаранням. Але подружжя не впадало у відчай. Щодня вони молили Бога про дарування їм потомства, пообіцявши в такому разі віддати бажану дитину на служіння йому. Врешті-решт їхні молитви були почуті.



Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку. Вони зібрали родичів і знайомих, одягнули Пречисту Марію в найкращий одяг, зі співом священних пісень, із запаленими свічками в руках привели її до Єрусалимського храму.



Там її зустрів первосвященик з безліччю священиків. Пречиста Марія мала піднятися сходами в п'ятнадцять високих ступенів, що для такої дівчинки було доволі складно. Але щойно її поставили на першу сходинку, дівчинка швидко подолала інші щаблі й зійшла на верхню. Первосвященик, за навіюванням згори, ввів Пресвяту Діву в Святе святих, куди навіть він може входити лише раз на рік з очисною жертовною кров'ю. Всі присутні у храмі дивувалися незвичайній події. Праведні Іоаким і Анна, виконавши обіцяне, повернулися додому.



На честь цієї події й запроваджене сьогоднішнє свято.



Традиції свята Введення у храм Пресвятої Богородиці



У день торжества Введення у храм Пресвятої Богородиці в усіх православних храмах проводяться святкові служби.



Цього свята прийнято приводити дітей до першої сповіді. За православною традицією, зазвичай діти починають сповідатися з семи років. У своїх проповідях священики, зокрема, наголошують на тому, як важливо залучати дітей до віри. А після відвідування богослужіння слід дарувати своїм хрещеникам санки, інші подарунки і пригощати солодощами.



Крім того, сьогодні можна сходити в гості або покликати до себе друзів. Однак варто враховувати, що нині триває багатоденний Різдвяний піст, тому не рекомендується споживати їжу тваринного походження, за винятком риби, і зловживати спиртними напоями.



Що не можна робити у свято 4 грудня



Свято Введення Пресвятої Богородиці вважається чистим і благословенним днем, тому не можна лаятися, сваритися та пити алкоголь. Слід гнати від себе погані думки.



Також цього дня не варто займатися фізичною працею, шити, прибирати, прати й виконувати інші справи по господарству. Сьогодні прийнято радіти, але не влаштовувати гучних гулянь і не відвідувати розважальних заходів.



Прикмети на Введення Пресвятої Богородиці



- Якщо ж сніг випав і не розтанув до весни, то урожай буде дуже хорошим і багатим.



- Морозна й сонячна погода означає, що решта зими буде м'якою і досить теплою.



- Якщо на Введення похмуро та тепло, то врожаю навпаки мало буде. Люди в старовину готувалися до голодного року.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 грудня, православна церква відзначає Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.Воно є одним із 12-ти найважливіших свят після Великодня, - пише УНІАН Батьки Пресвятої Діви Марії – Іоаким і Анна – до старості були бездітні, через що були нещасливими й вважали це покаранням. Але подружжя не впадало у відчай. Щодня вони молили Бога про дарування їм потомства, пообіцявши в такому разі віддати бажану дитину на служіння йому. Врешті-решт їхні молитви були почуті.Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку. Вони зібрали родичів і знайомих, одягнули Пречисту Марію в найкращий одяг, зі співом священних пісень, із запаленими свічками в руках привели її до Єрусалимського храму.Там її зустрів первосвященик з безліччю священиків. Пречиста Марія мала піднятися сходами в п'ятнадцять високих ступенів, що для такої дівчинки було доволі складно. Але щойно її поставили на першу сходинку, дівчинка швидко подолала інші щаблі й зійшла на верхню. Первосвященик, за навіюванням згори, ввів Пресвяту Діву в Святе святих, куди навіть він може входити лише раз на рік з очисною жертовною кров'ю. Всі присутні у храмі дивувалися незвичайній події. Праведні Іоаким і Анна, виконавши обіцяне, повернулися додому.На честь цієї події й запроваджене сьогоднішнє свято.У день торжества Введення у храм Пресвятої Богородиці в усіх православних храмах проводяться святкові служби.Цього свята прийнято приводити дітей до першої сповіді. За православною традицією, зазвичай діти починають сповідатися з семи років. У своїх проповідях священики, зокрема, наголошують на тому, як важливо залучати дітей до віри. А після відвідування богослужіння слід дарувати своїм хрещеникам санки, інші подарунки і пригощати солодощами.Крім того, сьогодні можна сходити в гості або покликати до себе друзів. Однак варто враховувати, що нині триває багатоденний Різдвяний піст, тому не рекомендується споживати їжу тваринного походження, за винятком риби, і зловживати спиртними напоями.Свято Введення Пресвятої Богородиці вважається чистим і благословенним днем, тому не можна лаятися, сваритися та пити алкоголь. Слід гнати від себе погані думки.Також цього дня не варто займатися фізичною працею, шити, прибирати, прати й виконувати інші справи по господарству. Сьогодні прийнято радіти, але не влаштовувати гучних гулянь і не відвідувати розважальних заходів.- Якщо ж сніг випав і не розтанув до весни, то урожай буде дуже хорошим і багатим.- Морозна й сонячна погода означає, що решта зими буде м'якою і досить теплою.- Якщо на Введення похмуро та тепло, то врожаю навпаки мало буде. Люди в старовину готувалися до голодного року.

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