Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію в зону ООС. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Декілька десятків волинських правоохоронців 3 грудня відправились в зону ООС і вже сьогодні благополучно дістались до місця призначення.
Серед них – старший інспектор, капітан поліції Андрій Котюк, який служить у роті “Світязь” з 2014 року, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Першу свою поїздку на Схід чоловік пам’ятає, ніби це було вчора. Першим містом перебування тоді став Вуглегірськ. Далі були інші місця дислокації на Луганщині та Донеччині. За останні 6 років Андрій був у ротаціях близько 20 разів.
Щасливої дороги і швидкого повернення побажав побратимам генерал полiцiї ІІІ рангу, заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.
“Ви все знаєте і вмієте, тому впевнений, що справитесь з поставленими завданнями. Повертайтесь цілими, неушкодженими, а головне - здоровими”, - сказав Олександр Юрійович.
Сумлінної служби та міцного здоров’я побажав колегам і начальник ГУНП у Волинській області, полковник поліції Юрій Крошко.
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Серед них – старший інспектор, капітан поліції Андрій Котюк, який служить у роті “Світязь” з 2014 року, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Першу свою поїздку на Схід чоловік пам’ятає, ніби це було вчора. Першим містом перебування тоді став Вуглегірськ. Далі були інші місця дислокації на Луганщині та Донеччині. За останні 6 років Андрій був у ротаціях близько 20 разів.
Щасливої дороги і швидкого повернення побажав побратимам генерал полiцiї ІІІ рангу, заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.
“Ви все знаєте і вмієте, тому впевнений, що справитесь з поставленими завданнями. Повертайтесь цілими, неушкодженими, а головне - здоровими”, - сказав Олександр Юрійович.
Сумлінної служби та міцного здоров’я побажав колегам і начальник ГУНП у Волинській області, полковник поліції Юрій Крошко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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