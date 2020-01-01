МОЗ не рекомендуватиме вводити локдаун до кінця року





Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, - пише



"Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19", - сказав міністр.



За його словами, у зв'язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні, МОЗ бачить необхідність "збити цю хвилю розповсюдження COVID-19 і довести її до мінімально можливих цифр".



"Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту повинна бути протягом трьох тижнів", - сказав Степанов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я України пропонуватиме уряду ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю на три тижні.Про це заявив міністр охорони здоров'япід час брифінгу, - пише УНІАН "Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19", - сказав міністр.За його словами, у зв'язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні, МОЗ бачить необхідність "збити цю хвилю розповсюдження COVID-19 і довести її до мінімально можливих цифр"."Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту повинна бути протягом трьох тижнів", - сказав Степанов.

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