За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Аби взяти участь, потрібно зареєструватися за



Щасливчик отримає 10 000 гривень, іншим учасникам подарують по 2 тисячі за участь.

Реєстрація триває до 14.12.2020.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» відбудеться фестиваль-змагання новорічних фотозон. Переможця чекає крутий грошовий подарунок.Про це повідомляє адміністрація закладу.Аби взяти участь, потрібно зареєструватися за ПОСИЛАННЯМ . Переможця обиратимуть за результатами голосування на сторінці у Instagram Щасливчик отримає 10 000 гривень, іншим учасникам подарують по 2 тисячі за участь.Реєстрація триває до 14.12.2020.

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