За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч*
Сьогодні, 10:40
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться фестиваль-змагання новорічних фотозон. Переможця чекає крутий грошовий подарунок.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Аби взяти участь, потрібно зареєструватися за ПОСИЛАННЯМ. Переможця обиратимуть за результатами голосування на сторінці у Instagram.
Щасливчик отримає 10 000 гривень, іншим учасникам подарують по 2 тисячі за участь.
Реєстрація триває до 14.12.2020.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Аби взяти участь, потрібно зареєструватися за ПОСИЛАННЯМ. Переможця обиратимуть за результатами голосування на сторінці у Instagram.
Щасливчик отримає 10 000 гривень, іншим учасникам подарують по 2 тисячі за участь.
Реєстрація триває до 14.12.2020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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