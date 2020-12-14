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За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч*

За найкращу новорічну фотозону у ТРЦ «ПортCity» подарують 10 тисяч*
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться фестиваль-змагання новорічних фотозон. Переможця чекає крутий грошовий подарунок.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Аби взяти участь, потрібно зареєструватися за ПОСИЛАННЯМ. Переможця обиратимуть за результатами голосування на сторінці у Instagram.

Щасливчик отримає 10 000 гривень, іншим учасникам подарують по 2 тисячі за участь.
Реєстрація триває до 14.12.2020.

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Теги: ПортCity, Луцьк, новорічні фотозони, реклама
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