У Луцьку на автостанції спіймали жінку, яка вкрала гаманець і документи





Про це Інформаційному агентству



Інцидент трапився близько 21 години. Жінку затримав патруль, на місце прибула слідчо-оперативна група. Як стало відомо, нетвереза жінка поцупила гаманець і документи в одного з компанії чоловіків, які теж були напідпитку. Постраждалий – з села Дерно Ківерцівського району.



Під час поверхневого огляду в сумочці жінки знайшли документи потерпілого. На місці працює поліція.

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