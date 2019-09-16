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У Луцьку на автостанції спіймали жінку, яка вкрала гаманець і документи

У Луцьку на автостанції спіймали жінку, яка вкрала гаманець і документи
На автостанції №1 міста Луцька поліція затримала нетверезу жінку, яка викрала в чоловіків гаманець, в якому було близько 2 тисяч гривень, та документи.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився близько 21 години. Жінку затримав патруль, на місце прибула слідчо-оперативна група. Як стало відомо, нетвереза жінка поцупила гаманець і документи в одного з компанії чоловіків, які теж були напідпитку. Постраждалий – з села Дерно Ківерцівського району.

Під час поверхневого огляду в сумочці жінки знайшли документи потерпілого. На місці працює поліція.

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Теги: крадіжка, жінка
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