На волинянина, який мав понад 500 гривень боргу за доставку газу, подали до суду

«Волиньгаз» передає справи боржників до суду.Інформують, що понад 20 % боржників, справи яких передають до суду, одразу сплачують за доставку газу. Решта споживачів – у судовому порядку, - пише пресслужба «Волиньгазу».Так, від початку 2020 року «Волиньгаз» передав до суду понад 170 заяв про видачу судових наказів на суму більше 300 тис. грн. Ще 10 тис. клієнтів компанії отримали досудові повідомлення. До кінця року такі попередження отримають ще 15 тис. споживачів.«Волиньгаз» передає справи до суду, незалежно від суми заборгованості.До прикладу, мешканець Горохівського району не сплачував за доставку газу. І попри невелику суму – 535, 47 грн, його справу було передали до суду. Судом було задоволено заяву про стягнення боргу з мешканця Горохівського району, а також зобов’язали його сплатити судовий збір в розмірі 210 грн.У газорозподільній компанії рекомендують не чекати судового рішення та сплачувати за доставку газу вчасно – щомісяця до 20 числа. Якщо споживач через певні обставини не може вчасно оплатити послуги, він може написати заяву на реструктуризацію боргу.