На Рівненщині сталася автотроща: двох потерпілих вирізали з понівеченого авто. ФОТО





Повідомлення про аварію на спецлінію "101" надійшло 4 грудня о 4:50,



На місце автопригоди напривили чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів. Після прибуття рятувальники побачили, що ДТП трапилося за участю автомобілів марок Mercedes Sprinter та Ford Galaxy.



В результаті автотрощі водія і пасажира Mercedes Sprinter заблокувало в салоні автомобіля. Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання провели деблокування обох людей.



Після чого потерпілих каретою швидкої медичної допомоги напривили в Радивилівську ЦРЛ, де вони знаходяться в травматологічному відділені. Наразі їх стан оцінюють лікарі.



Усі обставини події встановлюють працівники поліції.



До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ситне Радивилівського району трапилася ДТП за участю двох транспортних засобів.Повідомлення про аварію на спецлінію "101" надійшло 4 грудня о 4:50, повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.На місце автопригоди напривили чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів. Після прибуття рятувальники побачили, що ДТП трапилося за участю автомобілів марок Mercedes Sprinter та Ford Galaxy.В результаті автотрощі водія і пасажира Mercedes Sprinter заблокувало в салоні автомобіля. Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання провели деблокування обох людей.Після чого потерпілих каретою швидкої медичної допомоги напривили в Радивилівську ЦРЛ, де вони знаходяться в травматологічному відділені. Наразі їх стан оцінюють лікарі.Усі обставини події встановлюють працівники поліції.До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.

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