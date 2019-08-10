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На Рівненщині сталася автотроща: двох потерпілих вирізали з понівеченого авто. ФОТО

На Рівненщині сталася автотроща: двох потерпілих вирізали з понівеченого авто. ФОТО
На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ситне Радивилівського району трапилася ДТП за участю двох транспортних засобів.

Повідомлення про аварію на спецлінію "101" надійшло 4 грудня о 4:50, повідомляє Управління ДСНС у Рівненській області.

На місце автопригоди напривили чергове відділення бійців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів. Після прибуття рятувальники побачили, що ДТП трапилося за участю автомобілів марок Mercedes Sprinter та Ford Galaxy.

В результаті автотрощі водія і пасажира Mercedes Sprinter заблокувало в салоні автомобіля. Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання провели деблокування обох людей.

Після чого потерпілих каретою швидкої медичної допомоги напривили в Радивилівську ЦРЛ, де вони знаходяться в травматологічному відділені. Наразі їх стан оцінюють лікарі.

Усі обставини події встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.

На Рівненщині сталася автотроща: двох потерпілих вирізали з понівеченого авто. ФОТО
На Рівненщині сталася автотроща: двох потерпілих вирізали з понівеченого авто. ФОТО

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Теги: Рівненщина, автотроща, рятувальники
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