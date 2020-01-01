У «Premier City» оголосили «цінопад» на квитки у кіно*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.



Вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої

дистриб‘ютором.*













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «Premier City» діють знижки на квитки у кіно. Для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 грн.Про це повідомляє адміністрація закладу.На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію