У «Premier City» оголосили «цінопад» на квитки у кіно*
Сьогодні, 16:53
У «Premier City» діють знижки на квитки у кіно. Для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 грн.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.
Вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої
дистриб‘ютором.*
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.
Вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої
дистриб‘ютором.*
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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