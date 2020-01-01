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У «Premier City» оголосили «цінопад» на квитки у кіно*

У «Premier City» оголосили «цінопад» на квитки у кіно*
У «Premier City» діють знижки на квитки у кіно. Для дошкільнят, школярів, студентів, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, людей з інвалідністю 1-3 групи, пенсіонерів – знижка 10 грн.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

На сеанси до 11:59 квитки у кіно коштують по 35 грн щодня.

Вартість квитка не може бути нижчою, мінімальної ціни, встановленої
дистриб‘ютором.*


У «Premier City» оголосили «цінопад» на квитки у кіно*




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Теги: ПортCity, Луцьк, кіно, реклакма
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