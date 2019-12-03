Військових волинської бригади нагородили відзнаками. ФОТО





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Нагороди вручив особисто командувач ОК «Захід» Герой України генерал-майор Сергій Шаптала. Відзнаки командувача операції Об’єднаних cил «Козацький хрест» нашим побратимам вручив заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар.



Нагадаємо, днями військовому 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого підполковнику Василю Рясику вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня Збройних Сил України військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого були нагороджені відзнаками та грамотами командувача військ оперативного командування «Захід».Про це повідомляють на офіційній сторінці волинської бригади у фейсбуці.Нагороди вручив особисто командувач ОК «Захід» Герой України генерал-майор. Відзнаки командувача операції Об’єднаних cил «Козацький хрест» нашим побратимам вручив заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар.Нагадаємо, днями військовому 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого підполковнику

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