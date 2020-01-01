У місті на Волині горів цегляний двоповерховий будинок





Зазначаться, що на місце виклику о 05:11 прибули рятувальники, які

вже о 05:29 локалізували пожежу, а о 05:44 ліквідували, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Також о 22:19 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного двоповерхового будинку у Нововолинську. Вогонь ліквідували о 22:32. Пожежа виникла на першому поверсі. Вогонь знищив офісні меблі та пошкодив віконні рами, шафу, внутрішнє облицювання стін приміщення.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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