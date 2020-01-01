У місті на Волині горів цегляний двоповерховий будинок
Сьогодні, 11:46
В селі Мочулки Турійського район горіла дерев’яна хата-пустка.
Зазначаться, що на місце виклику о 05:11 прибули рятувальники, які
вже о 05:29 локалізували пожежу, а о 05:44 ліквідували, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також о 22:19 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного двоповерхового будинку у Нововолинську. Вогонь ліквідували о 22:32. Пожежа виникла на першому поверсі. Вогонь знищив офісні меблі та пошкодив віконні рами, шафу, внутрішнє облицювання стін приміщення.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначаться, що на місце виклику о 05:11 прибули рятувальники, які
вже о 05:29 локалізували пожежу, а о 05:44 ліквідували, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Також о 22:19 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного двоповерхового будинку у Нововолинську. Вогонь ліквідували о 22:32. Пожежа виникла на першому поверсі. Вогонь знищив офісні меблі та пошкодив віконні рами, шафу, внутрішнє облицювання стін приміщення.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Я готова у скафандрі стояти під сценою», – відома волинська ведуча про фести і концерти під час пандемії
Сьогодні, 12:15
У місті на Волині горів цегляний двоповерховий будинок
Сьогодні, 11:46
Військових волинської бригади нагородили відзнаками. ФОТО
Сьогодні, 11:34
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Сьогодні, 11:30