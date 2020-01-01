«Я готова у скафандрі стояти під сценою», – відома волинська ведуча про фести і концерти під час пандемії

Вікторією Жуковською та лідером гурту ФлайzZzа Андрієм «Тімою» Тимчуком.



Подія відбулася 3 грудня у ГаРмИдЕр ангар-stage.



Спікери в унісон погоджуються, що 2020 рік для музикантів був катастрофою.



«Я впевнений, що багато гуртів, проектів за цей рік зникне. Зникне, навіть, не народившись. Ті, хто мав плани, побачать кризову ситуацію в культурі, передумають і підуть краще менеджером в магазин. Піде чимало творчих людей, які мали досягнення десятиліттями», – невтішно зазначає музикант Андрій Тимчук.







Кризою було те, що більшість фестивалів перенесли на наступний рік, хоча деякі івенти були онлайн. «Перенесли майже усі, щоб було ніяк, ніж абияк», – каже радіоведуча.



«Великою бідою було те, що ніхто не міг спрогнозувати подальші дії уряду. Ти за місяць можеш запланувати якусь подію з безпечними умовами, а буквально за три дні до цього вводять карантин вихідного дня чи ще щось», – про ризики організовувати подію підкреслив Тіма.



Втім, є приклад кількох фестивалів, які адаптувалися до онлайн-формату. Один із вдалих кейсів – Бандерштат.







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Також зіркові гості наголосили на подвійних стандартах влади, яка вирішувала долю деяких опен-ейрів. До прикладу, органи місцевого самоврядування заборонили фестиваль Zaxidfest, проте у деяких містах були масові гуляння.



«Ми ще не знаємо, які будуть фестивалі. Але люди виглядають такими спраглими, що готові по п’ять масок одягати, тримати дистанцію, слемитися в бамберболах. Бо якщо привезуть Rammstein чи Slipknot, я готова у скафандрі стояти під сценою», — жартує радіоведуча.







Андрій Тимчук додає, що в 2020 році гурт ФлайzZzа не зіграв жодного концерту: «Ми не граємо і тому ми не маємо змоги наповнювати бюджет гурту, а видатки постійно є. Потрібно інвестувати у фотосесії, костюми, записи, кліпи. Тупо безвихідь».



Натомість у багатьох країнах Європи музичну індустрію підтримують.



«Писала своїм друзям-музикантам, які за кордоном. Наприклад, їм давали знижку на оренду. В Німеччині одноразова допомога була 5 тисяч євро, в Італії щомісяця отримують 600-1000 євро. Йдеться про тих музикантів, які є платниками податків. А ось UA та UK дуже схожі. Уряд Великобританії сказав, що ви нежиттєздатні та маєте перепрофілюватися», – каже Жуковська, зазначаючи, що в Україні на таку підтримку годі чекати.



Гості Файної гутірки закликали підтримати улюблені фестивалі, які почали продавати квитки на 2021 рік.



На завершення розмови анонсували про творчі плани гурту ФлайzZzа, який у цьому році святкує 20 років. Тіма розповів, що вони знімають кліп та 13 грудня планують зіграти онлайн-концерт. А також знімають фільм про історію гурту.







Організувала захід Волинська фундація за підтримки Українського культурного фонду.

Модерувала розмову Марія Доманська.



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