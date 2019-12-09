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У Ковелі люди з інвалідністю отримали матеріальну допомогу та продуктові набори

У Ковелі люди з інвалідністю отримали матеріальну допомогу та продуктові набори
У Ковелі для 16-ти малозабезпеченим громадянам, які мають інвалідність, виділили матеріальну допомогу по 500 гривень кожному на загальну суму 8000 гривень.

20 одиноких та самотньо проживаючих осіб з інвалідністю, що обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, відвідали працівники територіального центру та вручили продуктові набори на загальну суму 3560 гривень, - йдеться на сайті Ковельради.

Також 10-ти особам з особливими потребами видали продукти за сприяння міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста.

Для підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, в якому нині мешкає вісім людей з обмеженими можливостями, організували святковий обід.
У Ковелі люди з інвалідністю отримали матеріальну допомогу та продуктові набори

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Теги: Ковель, допомога, люди з інвалідністю
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