У Ковелі люди з інвалідністю отримали матеріальну допомогу та продуктові набори
Сьогодні, 12:21
У Ковелі для 16-ти малозабезпеченим громадянам, які мають інвалідність, виділили матеріальну допомогу по 500 гривень кожному на загальну суму 8000 гривень.
20 одиноких та самотньо проживаючих осіб з інвалідністю, що обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, відвідали працівники територіального центру та вручили продуктові набори на загальну суму 3560 гривень, - йдеться на сайті Ковельради.
Також 10-ти особам з особливими потребами видали продукти за сприяння міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста.
Для підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, в якому нині мешкає вісім людей з обмеженими можливостями, організували святковий обід.
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20 одиноких та самотньо проживаючих осіб з інвалідністю, що обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома, відвідали працівники територіального центру та вручили продуктові набори на загальну суму 3560 гривень, - йдеться на сайті Ковельради.
Також 10-ти особам з особливими потребами видали продукти за сприяння міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста.
Для підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, в якому нині мешкає вісім людей з обмеженими можливостями, організували святковий обід.
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