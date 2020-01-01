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Викладач луцького «політеху» став науковцем року

Викладач луцького «політеху» став науковцем року
Викладач Луцького національного технічного університету Олександр Андрійчук потрапив у число переможців Міжнародної програми «Науковець року 2020», йому вручили орден.

Вручення відбулося 4 грудня в Луцькому НТУ, - інформують Волинські новини.

Так, доцента, професора кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ Олександра Андрійчука відзначили орденом «Науковець року 2020» та грамотою голови Української федерації вчених академічних наук України за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України.

Почесні нагороди науковцю вручила ректор ЛНТУ Ірина Вахович.

Викладач луцького «політеху» став науковцем року
Викладач луцького «політеху» став науковцем року
Викладач луцького «політеху» став науковцем року
Викладач луцького «політеху» став науковцем року

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Теги: викладач, науковець, орден
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