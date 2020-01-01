Викладач луцького «політеху» став науковцем року
Сьогодні, 12:42
Викладач Луцького національного технічного університету Олександр Андрійчук потрапив у число переможців Міжнародної програми «Науковець року 2020», йому вручили орден.
Вручення відбулося 4 грудня в Луцькому НТУ, - інформують Волинські новини.
Так, доцента, професора кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ Олександра Андрійчука відзначили орденом «Науковець року 2020» та грамотою голови Української федерації вчених академічних наук України за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України.
Почесні нагороди науковцю вручила ректор ЛНТУ Ірина Вахович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вручення відбулося 4 грудня в Луцькому НТУ, - інформують Волинські новини.
Так, доцента, професора кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ Олександра Андрійчука відзначили орденом «Науковець року 2020» та грамотою голови Української федерації вчених академічних наук України за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України.
Почесні нагороди науковцю вручила ректор ЛНТУ Ірина Вахович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Викладач луцького «політеху» став науковцем року
Сьогодні, 12:42
Нелегальні працівники: на Волині власник закладу громадського харчування сплатить мільйон гривень штрафу
Сьогодні, 12:34
«Я готова у скафандрі стояти під сценою», – відома волинська ведуча про фести і концерти під час пандемії
Сьогодні, 12:15
У місті на Волині горів цегляний двоповерховий будинок
Сьогодні, 11:46