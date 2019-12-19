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Підприємці отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила законопроєкт

Підприємці отримають по 8 тисяч гривень: Рада схвалила законопроєкт
Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським, про виплату компенсацій бізнесу, який зазнав збитків під час карантину. "За" проголосували 297 нардепів.

Відповідне рішення ухвалили нардепи під час засідання 4 грудня, - пише ТСН.

Згідно з законопроєктом про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, держава виплатить 8 тисяч гривень одноразової допомоги підприємцям. Очікуть, що допомогу отримає понад мільйон українців. 

Для того, щоб оформити заявку на отримання виплати потрібно: зайти або встановити застосунок "Дія", пройти ідентифікацію, заповнити номер банківського рахунку. 

"Це пакет із трьох законопроєктів. Цими законами пропонується надати допомогу застрахованим особам в розмірі 8 тисяч гривень. Допомога може надаватися найманим працівникам, які втратили частину заробітної плани через посилення карантину; ФОП, які втратили частину доходу через заборону на повноцінну роботу", - сказав прем'єр Денис Шмигаль.

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Теги: підприємці, кошти, Рада, закон
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