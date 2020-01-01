Якою буде погода на Волині у понеділок, 7 грудня
Сьогодні, 19:00
У понеділок, 7 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без iстотних опадiв.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура
вночi становитиме 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.
7 грудня відзначають день святої Катерини. Катерина вважається покровителькою шлюбу і наречених, тому в народі її ще називають Женодавицею. Цього дня влаштовували народні гуляння, катання на санках з гірок — санниці. У народі говорили: “Молода зима з гір на санках катається”; “З Катерини зима дойме не миттям, так катанням, не голодом, так холодом”. Ясна погода на Катерини вказує на морозну зиму.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура
вночi становитиме 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.
7 грудня відзначають день святої Катерини. Катерина вважається покровителькою шлюбу і наречених, тому в народі її ще називають Женодавицею. Цього дня влаштовували народні гуляння, катання на санках з гірок — санниці. У народі говорили: “Молода зима з гір на санках катається”; “З Катерини зима дойме не миттям, так катанням, не голодом, так холодом”. Ясна погода на Катерини вказує на морозну зиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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