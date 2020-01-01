Якою буде погода на Волині у понеділок, 7 грудня

У понеділок, 7 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без iстотних опадiв.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температуравночi становитиме 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.7 грудня відзначають день святої Катерини. Катерина вважається покровителькою шлюбу і наречених, тому в народі її ще називають Женодавицею. Цього дня влаштовували народні гуляння, катання на санках з гірок — санниці. У народі говорили: “Молода зима з гір на санках катається”; “З Катерини зима дойме не миттям, так катанням, не голодом, так холодом”. Ясна погода на Катерини вказує на морозну зиму.