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На Волині оштрафували водія-іноземця, який проігнорував дорожній знак. ВІДЕО

На Волині оштрафували водія-іноземця, який проігнорував дорожній знак. ВІДЕО
На Волині патрульні оштрафували водія, який грубо порушив правила дорожнього руху.

Так, 4 грудня, приблизно о 10-ій годині, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин 35-річний водій, керуючи автомобілем Toyota Camry, на іноземній реєстрації, проігнорував дорожній знак "Проїзд без зупинки заборонено" та проїхав перехрестя без зупинки, - інформує патрульна поліція Волині.

На чоловіка патрульні склали постанову за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) та провели профілактичну бесіду, щодо недопущення порушень у майбутньому.

Громадянин Білорусі оплатив штраф на місці зупинки через термінал.



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Теги: водій, патрульні, штраф, іноземець
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