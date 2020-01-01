На Волині оштрафували водія-іноземця, який проігнорував дорожній знак. ВІДЕО





Так, 4 грудня, приблизно о 10-ій годині, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин 35-річний водій, керуючи автомобілем Toyota Camry, на іноземній реєстрації, проігнорував дорожній знак "Проїзд без зупинки заборонено" та проїхав перехрестя без зупинки, - інформує патрульна поліція Волині.



На чоловіка патрульні склали постанову за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) та провели профілактичну бесіду, щодо недопущення порушень у майбутньому.



Громадянин Білорусі оплатив штраф на місці зупинки через термінал.







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